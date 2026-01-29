मुंबई : गुरुवार को दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के पहले दिन घरेलू टीम मुंबई के खिलाड़ियों को कंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए फेस मास्क पहनने पड़े। भारत और मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान, उनके छोटे भाई मुशीर खान और स्पिनर हिमांशु सिंह को यहां MCA-BKC ग्राउंड पर तीसरे सेशन के खेल के दौरान फेस मास्क पहने देखा गया।

गुरुवार को AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) लगभग 160 के आसपास था और हालात "खराब" थे, जबकि खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे थे। शहर में प्रदूषण का स्तर ऊंचा रहा है लेकिन खेलते समय खिलाड़ियों का फेस मास्क पहनना आम बात नहीं है। MCA-BKC ग्राउंड के ठीक बगल में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट ने गुरुवार दोपहर को स्थिति को और खराब कर दिया। लगभग आधे घंटे तक मुंबई के तीन खिलाड़ियों ने फील्डिंग करते समय फेस मास्क पहने, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया।

जब खिलाड़ियों के मास्क पहनने के बारे में पूछा गया तो मुंबई के तेज गेंदबाज मोहित अवस्थी ने कहा, 'इस बारे में कोई मजाक नहीं था, लेकिन यहां नया (बिल्डिंग) कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसी वजह से खिलाड़ियों को प्रदूषण महसूस हो रहा था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने मास्क पहने।'