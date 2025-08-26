नई दिल्ली : भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के साथ अपने करीबी रिश्ते का खुलासा किया है। उन्होंने मैदान पर उनकी आपसी समझ और मैदान के बाहर के सौहार्द पर प्रकाश डाला है।

सिराज ने अपने सफर के बारे में बताया, 'शुभमन और मैं लंबे समय से साथ हैं। हम इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं। हमने मैदान के बाहर भी समय बिताया है। हमने MCG में एक साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और उसी समय वनडे में नंबर 1 (ICC रैंकिंग) भी बने थे। हमारी साथ में बहुत सारी यादें हैं। वह गुजरात टाइटन्स के कप्तान भी हैं। हम नेट्स पर साथ में बल्लेबाजी करते हैं और बातें करते रहते हैं। मैं उनसे कहता रहता हूं कि तुम मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हो। हमारी आपसी समझ बहुत अच्छी है और यह मैदान पर भी साफ दिखाई देती है।'

भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा, 'वह समझते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे क्या नहीं चाहिए। एक कप्तान के रूप में उनके विकास पर मुझे बहुत गर्व है और अब जब वह एशिया कप के लिए उप-कप्तान भी हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि वह ट्रॉफी वापस लाएं। उन्हें और टीम को शुभकामनाएं।'

सिराज की यह टिप्पणी दोनों क्रिकेटरों के बीच गहरे जुड़ाव को दर्शाती है, जो भारत ए के दौरान एक साथ आगे बढ़े हैं। नेट्स और मैचों दोनों में उनकी साझेदारी एक ऐसे तालमेल को दर्शाती है जिसके बारे में सिराज का मानना ​​है कि यह एशिया कप सहित आगामी टूर्नामेंटों में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए फायदेमंद रहेगा। लीड्स से लेकर लंदन तक गिल की मजबूत तकनीक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और कई मौकों पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बदलकर सुर्खियां बटोरीं। उन्होंने 75.40 की औसत से 754 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपने शानदार अभियान का अंत किया।