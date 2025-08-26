नई दिल्ली : भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हाल ही में संपन्न एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन के बारे में खुलकर बात की है, जहां उन्होंने देश के लिए सभी पांच टेस्ट मैच खेले और शानदार 186 ओवर गेंदबाजी की। ऐसे समय में जब कार्यभार प्रबंधन क्रिकेट में सबसे ज्यादा बहस का विषय बन गया है, सिराज का दृष्टिकोण सबसे अलग है। यह जुनून, गर्व और भारत के लिए खेलने के बारे में है।

पांच कड़े टेस्ट मैचों में इतना भारी कार्यभार संभालने के बारे में बात करते हुए सिराज ने कहा कि उनकी प्रेरणा पूरी तरह से देश का प्रतिनिधित्व करने से आती है। सिराज ने कहा, 'सच कहूं तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, तो आप यह नहीं सोचते कि इसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा, बल्कि आप अपने देश के लिए खेलने के बारे में सोचते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम जैसे लोगों का बचपन से एक ही सपना होता है और वह है देश के लिए खेलना। और जब वह मौका आता है, तो हम उसे पूरे जोश से लपक लेते हैं। मैं हर मौके का फायदा उठाकर भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने और उन्हें जीतने की कोशिश करने में यकीन रखता हूं।' सीरीज में 186 ओवर फेंकने के बावजूद सिराज ने जोर देकर कहा कि जरूरत पड़ने पर वह और भी ज्यादा गेंदबाजी करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, 'अगर एक और टेस्ट मैच होता, तो मैं 100 प्रतिशत खेल सकता था।'

जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी थकान महसूस होती है, तो सिराज ने स्पष्ट किया कि भारत का प्रतिनिधित्व करना हमेशा व्यक्तिगत थकान से पहले आता है। सिराज ने कहा, 'नहीं, यह मेरी प्राथमिकता है। मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे टेस्ट क्रिकेट का सबसे कठिन चुनौतियों और संघर्षों से सामना करना पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी हमें देती है।'

सिराज ने आगे टेस्ट क्रिकेट की अनोखी खूबसूरती पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा, 'टेस्ट क्रिकेट मानसिक थकान, भावनात्मक थकान, शारीरिक थकान वगैरह देता है, लेकिन यही वो चुनौती है जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा पसंद है। आपका एक खराब स्पेल हो सकता है और अगले ही स्पेल में आप खुद को बेहतर बना लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में हमें वापसी करने के लिए एक और पारी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने के मौके मिलते हैं।'

उन्होंने कहा, 'मुझे टेस्ट क्रिकेट के बारे में ये बातें पसंद हैं और मैं इनका आनंद लेता हूं और अपने प्रदर्शन के अच्छे या बुरे होने की ज्यादा चिंता किए बिना बस अपना शत-प्रतिशत देना चाहता हूं।' सिराज सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने जिन्होंने 32 से ज्यादा की औसत से 23 विकेट लिए जिसमें 2 बार 5 विकेट और एक बार चार विकेट शामिल हैं।