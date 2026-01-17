स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर तीखी आलोचना की है। कैफ ने खासतौर पर युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए टीम मैनेजमेंट की सोच पर हैरानी जताई है। तीन मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है और आखिरी मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा।

टीम कॉम्बिनेशन को लेकर कैफ की नाराजगी

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने भारत की टीम चयन नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने खासतौर पर राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में चुनी गई प्लेइंग 11 को समझ से परे बताया। उस मुकाबले में भारत ने 284/7 का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद टीम को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। कैफ ने कहा कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि टीम मैनेजमेंट नितीश कुमार रेड्डी से आखिर क्या भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है।

‘नितीश रेड्डी की भूमिका समझ नहीं आती’

कैफ ने साफ शब्दों में कहा, 'मैं चुनी गई टीम को समझ नहीं पाया… न ही मैं नितीश रेड्डी की भूमिका को समझ पाया। कोच और मैनेजमेंट बताए कि आखिर उनकी भूमिका क्या है।' राजकोट वनडे में नितीश रेड्डी ने नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 20 रन बनाए और गेंदबाजी में सिर्फ दो ओवर (0/13) ही किए। कैफ के मुताबिक, मैच में उनका योगदान सीमित और अस्पष्ट नजर आया।

‘रेड्डी बल्लेबाज हैं, असली ऑलराउंडर नहीं’

मोहम्मद कैफ ने नितीश रेड्डी को लेकर टीम के नजरिए पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रेड्डी को एक बल्लेबाज के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के तौर पर। कैफ के अनुसार, 'वह सिर्फ बल्लेबाज हैं। वह ऑलराउंडर नहीं हैं। वह आपके छठे गेंदबाज नहीं हो सकते। वह पार्ट-टाइम गेंदबाज हैं, बस नाम के लिए गेंदबाजी करते हैं। कप्तान को भी उनकी गेंदबाजी पर भरोसा नहीं है।'

पहले भी उठ चुके हैं रेड्डी के प्रदर्शन पर सवाल

यह पहला मौका नहीं है जब नितीश रेड्डी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। हाल के दिनों में भारत के लिए उनके सीमित प्रदर्शन को देखते हुए यह बहस तेज हुई है कि क्या वह भविष्य की योजनाओं में बतौर ऑलराउंडर फिट बैठते हैं या नहीं। खासकर आगामी वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट की सोच पर भी सवाल उठ रहे हैं।

विशेषज्ञों की राय: टीम संतुलन में बदलाव की जरूरत

कैफ की टिप्पणी उन चर्चाओं को और हवा देती है, जो वनडे फॉर्मेट में भारत के टीम संतुलन को लेकर चल रही हैं। कई पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से भारत को अधिक भरोसेमंद गेंदबाजी विकल्प या स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूती देनी चाहिए। निर्णायक मुकाबले से पहले ये बहस और तेज होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत सीरीज जीतकर आगे की सफेद गेंद की चुनौतियों के लिए लय हासिल करना चाहता है।