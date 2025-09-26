Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने मौजूदा एशिया कप में पावरप्ले के दौरान गेंदबाजी के दौरान जसप्रीत बुमराह की क्रिकेट संबंधी टिप्पणी की आलोचना का जवाब दिया। कैफ ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी केवल एक शुभचिंतक और प्रशंसक की क्रिकेट संबंधी टिप्पणी थी और उन्होंने बुमराह के भारत के सबसे बड़े मैच विजेता होने के महत्व पर जोर दिया। 

कैफ ने बुमराह की आलोचना का शांतिपूर्वक जवाब दिया और अपनी टिप्पणी को 'एक शुभचिंतक और प्रशंसक की क्रिकेट संबंधी टिप्पणी' बताया। कैफ ने एक पोस्ट में लिखा, 'कृपया इसे एक शुभचिंतक और प्रशंसक की क्रिकेट संबंधी टिप्पणी के रूप में लें। आप भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विजेता हैं और मुझे पता है कि भारत के रंग में मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए क्या करना पड़ता है।' 

यह कैफ द्वारा एक्स पर लिखे गए उस लेख के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में बुमराह पावरप्ले के दौरान एक ओवर, बीच के ओवरों में एक और डेथ ओवरों में दो ओवर फेंकते थे। उन्होंने यह भी बताया कि बुमराह चोट से बचने के लिए तब गेंदबाजी करना पसंद करते हैं जब उनका शरीर गर्म हो चुका हो और कैसे पावरप्ले के बाद बुमराह का एक ओवर बड़ी टीमों के खिलाफ 'भारत को नुकसान' पहुंचा सकता है। 

उन्होंने कहा था, 'रोहित की कप्तानी में बुमराह आमतौर पर 1, 13, 17, 19 ओवर फेंकते थे। सूर्या की कप्तानी में एशिया कप में उन्होंने शुरुआत में तीन ओवर फेंके। चोट से बचने के लिए बुमराह इन दिनों तब गेंदबाजी करना पसंद करते हैं जब उनका शरीर गर्म हो चुका हो। बचे हुए 14 ओवरों में बुमराह का एक ओवर बल्लेबाजों के लिए बड़ी राहत है। विश्व कप में मजबूत टीमों के खिलाफ इससे भारत को नुकसान हो सकता है।'

इस पर बुमराह ने जवाब दिया, 'गलत, पहले गलत, फिर से गलत।' रोहित की कप्तानी में बुमराह पावरप्ले में ज़्यादा से ज़्यादा दो ओवर ही फेंक पाते थे और बीच के ओवरों में भी उन्हें विकेट लेने के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। डेथ ओवरों में उन्हें ज्यादातर दो ओवर ही मिलते थे। हालांकि इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव ने उन्हें पावरप्ले में तीन ओवर फेंकने का मौका दिया है, जिससे डेथ ओवरों में उनके पास सिर्फ एक ओवर ही बचता है। 

अपने चार मैचों में बुमराह के पावरप्ले के आंकड़े इस प्रकार रहे हैं : 

यूएई के खिलाफ 19/1
पाकिस्तान के खिलाफ 16/1 
पाकिस्तान (सुपर फोर) के खिलाफ 34/0 
बांग्लादेश (सुपर फोर) के खिलाफ 17/1