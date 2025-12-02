स्पोर्ट्स डेस्क: दो बार के IPL विजेता मोईन अली (Moeen Ali) ने एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का रुख किया है। KKR द्वारा रिलीज किए जाने के बाद इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया और पांच सीजन बाद PSL में वापसी की घोषणा कर दी। उन्होंने यह जानकारी 1 दिसंबर को सोशल मीडिया के जरिए साझा की। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस भी PSL का रुख कर चुके हैं, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया था।

मोईन अली का बयान

मोईन अली ने लिखा, 'PSL अपने उच्चस्तरीय T20 क्रिकेट, बेहतरीन प्रतिस्पर्धा और हर टीम में विश्वस्तरीय प्रतिभा के लिए मशहूर है। पाकिस्तान में खेलना हमेशा खास होता है। यहां की क्रिकेट क्वालिटी, भीड़ का जुनून और ऊर्जा आपको अपना बेस्ट देने के लिए मजबूर कर देती है। मैं PSL के नए दौर का हिस्सा बनने और शानदार यादें बनाने के लिए बेहद उत्साहित हूं।'

मोईन अली ने PSL में आखिरी बार

मोईन अली ने अब तक सिर्फ एक PSL सीजन खेला है।

साल: 2020

टीम: मुल्तान सुल्तान्स

मैच: 9

रन: 138 (औसत 17.25, स्ट्राइक रेट 130.18), फिफ्टी: 1

गेंदबाज़ी: 11 ओवर, 5 विकेट (इकॉनॉमी 10)

मोईन अली का IPL करियर — दो खिताब, 73 मैच

IPL डेब्यू: RCB (2018), बाद में: CSK, जहां दो बार IPL जीता, पिछले सीजन में: KKR, सिर्फ 6 मैच खेले

IPL मैच: 73

रन: 1,167

औसत: 22.01

स्ट्राइक रेट: 139.76

फिफ्टी: 6

विकेट: 41

KKR ने मिनी ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने PSL का रास्ता चुना।