गकेबरहा: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में मंगलवार को खेले जा रहे मुकाबले के तीसरे दिन स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 450 विकेट पूरे किए। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और देश के कुल चौथे गेंदबाज बन गए हैं।

वियान मुल्डर को आउट कर पूरे किए 450 विकेट

स्टार्क ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में वियान मुल्डर को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की। पारी के शुरुआती चरण में स्टार्क ने एक तेज बाउंसर फेंकी, जिससे मुल्डर चौंक गए और गेंद उनके दस्ताने से लगकर विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों में चली गई। मैदानी अंपायर गेंद का किनारा नहीं सुन सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया और फैसला उसके पक्ष में आया। इस विकेट के साथ स्टार्क के टेस्ट विकेटों की संख्या 450 हो गई।

ग्लेन मैक्ग्रा के बाद ऐसा करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज

450 टेस्ट विकेट पूरे करने के साथ स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा की उपलब्धि की बराबरी वाली सूची में अपना नाम दर्ज कराया। मैक्ग्रा ने अपने करियर में 563 टेस्ट विकेट लिए थे। स्टार्क अब ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हैं और देश के दूसरे तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने 450 विकेट का आंकड़ा पार किया है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न के नाम है, जिन्होंने 708 विकेट लिए थे। नाथन लियोन 573 विकेट के साथ दूसरे और ग्लेन मैक्ग्रा 563 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मिचेल स्टार्क 450 विकेट के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि डेनिस लिली ने अपने टेस्ट करियर में 355 विकेट हासिल किए थे।

109 मैचों में हासिल किया 450 विकेट का आंकड़ा

मिचेल स्टार्क ने 109 टेस्ट मैचों में 450 विकेट पूरे किए हैं। इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में उनसे कम मैच केवल चार गेंदबाजों ने लिए हैं। वहीं, दुनिया के गेंदबाजों की सूची में स्टार्क इस आंकड़े तक सबसे कम मैचों में पहुंचने वाले छठे गेंदबाज हैं। यह उपलब्धि उनके लंबे करियर में निरंतरता और प्रभावशाली प्रदर्शन को दर्शाती है।

सबसे कम टेस्ट मैचों में 450 विकेट लेने वाले गेंदबाज

टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट सबसे कम मैचों में लेने का विश्व रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है, जिन्होंने 80 मैचों में यह मुकाम हासिल किया था। भारत के रविचंद्रन अश्विन ने 89 मैचों और अनिल कुंबले ने 93 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की। ग्लेन मैक्ग्रा ने 100 और शेन वॉर्न ने 101 मैचों में 450 विकेट पूरे किए थे। स्टार्क ने 109 मैचों में इस आंकड़े को छुआ।

तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत स्थिति से की शुरुआत

दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत स्थिति में खेलना शुरू किया। बारिश से प्रभावित शुरुआती दो दिनों में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने चार विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा स्टार्क ने मैथ्यू ब्रेट्ज़के को आउट किया, जिसके बाद दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर पांच विकेट पर 97 रन था।

सीरीज में 1-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है और अब गकेबरहा में दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश में है। हालांकि, इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का पिछला रिकॉर्ड उसके पक्ष में नहीं रहा है। टीम ने गकेबरहा में आखिरी बार 1997 में टेस्ट मैच जीता था। ऐसे में मौजूदा मुकाबला उसके लिए सीरीज जीतने के साथ लंबे समय से चले आ रहे इस रिकॉर्ड को बदलने का मौका भी है।