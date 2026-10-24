केप टाउन: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के निर्णायक मुकाबले से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे ग्रोइन में हल्की चोट के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं करने का फैसला किया है।

1-1 की बराबरी पर है टेस्ट सीरीज

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। सीरीज का निर्णायक मुकाबला मंगलवार से केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी, ऐसे में नॉर्टजे की गैरमौजूदगी मेजबान टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी।

दूसरे टेस्ट के दौरान चोटिल हुए नॉर्टजे

एनरिक नॉर्टजे को गकेबरहा में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में गेंदबाजी करते समय चोट लगी थी। बुधवार को चोटिल होने के बाद वह चौथे दिन सुबह अपने चौथे ओवर के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए थे। अगले दिन कराए गए स्कैन में उनकी चोट की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें निर्णायक मुकाबले से बाहर रखने का फैसला लिया गया।

साढ़े तीन साल से ज्यादा समय बाद की थी टेस्ट में वापसी

नॉर्टजे के लिए यह चोट इसलिए भी निराशाजनक है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लंबे अंतराल के बाद वापसी की थी। डरबन में सीरीज के पहले टेस्ट से पहले उन्होंने साढ़े तीन साल से ज्यादा समय तक कोई रेड-बॉल मुकाबला नहीं खेला था। दूसरे टेस्ट में भी उनके खेलने को लेकर आशंका थी, लेकिन पहले मैच में फिट रहने के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में बरकरार रखा गया था।

नॉर्टजे की जगह लेने के लिए इन खिलाड़ियों पर नजर

निर्णायक टेस्ट में नॉर्टजे की जगह भरने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पास कई विकल्प हैं। तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जी, ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश और डेन पैटरसन में से किसी एक को मौका मिल सकता है। कोएत्जी ने करीब दो साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, जबकि बॉश और पैटरसन भी टीम के साथ पहले टेस्ट से मौजूद हैं।

स्पिनर सेनुरन मुथुसामी भी दौड़ में

दक्षिण अफ्रीका की टीम परिस्थितियों को देखते हुए बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल करने पर विचार कर सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला न्यूलैंड्स की पिच और टीम संयोजन को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। नॉर्टजे की अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण पर अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी।

तीसरे टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम में कप्तान टेम्बा बावुमा के अलावा मार्क्स एकरमैन, डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, गेराल्ड कोएत्जी, साइमन हार्मर, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन और काइल वेरेन शामिल हैं। अब देखना होगा कि नॉर्टजे की जगह किस खिलाड़ी को अंतिम एकादश में मौका मिलता है।