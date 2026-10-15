हैदराबाद: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कीमो पॉल ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में पॉल ने 41 रन देकर 5 विकेट झटके और अपनी टीम को 23 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
भारत के खिलाफ विदेशी गेंदबाज का पहला T20I पंजा
कीमो पॉल भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में पांच विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बने। उनसे पहले भारत के खिलाफ किसी भी मेहमान गेंदबाज ने इस प्रारूप में पांच विकेट नहीं लिए थे। इससे पहले विदेशी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर के नाम था, जिन्होंने मार्च 2016 में नागपुर में 11 रन देकर 4 विकेट लिए थे।
भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
पॉल भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में पांच या उससे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे वेस्टइंडीज गेंदबाज भी बने। इस सूची में उनसे आगे ओबेड मैकॉय हैं, जिन्होंने अगस्त 2022 में बासेटेरे में 17 रन देकर 6 विकेट लिए थे। पॉल के 5/41 के आंकड़े भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन हैं।
दिग्गज गेंदबाजों की सूची में शामिल हुए पॉल
पूर्ण सदस्य देशों के तेज गेंदबाजों में पॉल टी20 इंटरनेशनल में दो बार पांच विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज बन गए। उन्होंने श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, पाकिस्तान के उमर गुल, न्यूजीलैंड के टिम साउदी, भारत के भुवनेश्वर कुमार और बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान जैसे गेंदबाजों की सूची में जगह बनाई। यह उपलब्धि पॉल के लिए खास है, क्योंकि वह चार साल के अंतराल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे थे।
सीरीज 2-2 से बराबर, बेंगलुरु में निर्णायक मुकाबला
हैदराबाद में वेस्टइंडीज की 23 रन की जीत के साथ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। अब दोनों टीमों के बीच निर्णायक मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है।