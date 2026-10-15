सिटी ओवल: क्रिकेट के मैदान पर कई बार ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज चाड लेकॉ़क ने कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। CSA प्रो टी20 कप में KZN इनलैंड की ओर से खेलते हुए उन्होंने एक ही ओवर में पांच विकेट चटकाकर इतिहास रच दिया। हालांकि, उनके इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम को 21 रन से हार का सामना करना पड़ा।

चाड लेकॉ़क ने एक ओवर में झटके पांच विकेट

14 अक्टूबर को पीटरमैरिट्जबर्ग के सिटी ओवल में KZN इनलैंड और टाइटंस के बीच CSA प्रो टी20 कप का मुकाबला खेला गया। इस मैच में तेज गेंदबाज चाड लेकॉ़क ने 19वें ओवर में पांच विकेट लेकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने चार ओवर में 26 रन देकर कुल छह विकेट हासिल किए और दक्षिण अफ्रीका के घरेलू टी20 क्रिकेट में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की।

18 ओवर में 193 रन, फिर लेकॉ़क ने पलट दिया मैच

टाइटंस की टीम 18 ओवर में चार विकेट पर 193 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी। ऐसा लग रहा था कि टीम आसानी से 220 रन का आंकड़ा पार कर सकती है। लेकिन 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चाड लेकॉ़क ने लगातार विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। उनकी धारदार गेंदबाजी के सामने टाइटंस की पारी लड़खड़ा गई और टीम 204 रन पर ऑलआउट हो गई।

ऐतिहासिक 19वां ओवर: छह गेंदों में पांच विकेट

चाड लेकॉ़क ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर लियूस डु प्लॉय को बोल्ड किया। दूसरी गेंद पर दो रन बने, लेकिन तीसरी गेंद पर डेयान गालिएम कैच आउट हो गए। इसके बाद चौथी गेंद पर अफिवे मन्यांडा और पांचवीं गेंद पर जानको स्मिट बोल्ड हुए। छठी गेंद पर एसोसा आइहेवबा का विकेट लेकर लेकॉ़क ने लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेने का कारनामा भी पूरा किया।

चार गेंदों पर चार विकेट लेकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड

इस ओवर में लेकॉ़क ने लगातार चार गेंदों पर चार विकेट चटकाए, जिसे क्रिकेट में डबल हैट्रिक कहा जाता है। उनकी इस उपलब्धि ने मुकाबले को यादगार बना दिया। एक ही ओवर में पांच विकेट लेने का कारनामा पुरुष टी20 क्रिकेट में बेहद दुर्लभ है। इस प्रदर्शन के साथ लेकॉ़क ने दक्षिण अफ्रीकी घरेलू टी20 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया।

6 विकेट लेकर CSA प्रो टी20 कप में बनाया रिकॉर्ड

चाड लेकॉ़क ने चार ओवर में 26 रन देकर छह विकेट हासिल किए। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने CSA प्रो टी20 कप के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ब्यूरन हेंड्रिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2014 में 29 रन देकर छह विकेट लिए थे।

पुरुष टी20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल

एक ओवर में पांच विकेट लेने की उपलब्धि पुरुष टी20 क्रिकेट में बेहद खास मानी जाती है। लेकॉ़क से पहले अल-अमीन हुसैन, अभिमन्यु मिथुन और गेडे प्रियंदाना जैसे गेंदबाज भी यह कारनामा कर चुके हैं। लेकॉ़क इस विशिष्ट सूची में शामिल होने वाले चौथे गेंदबाज बने। उनका प्रदर्शन घरेलू टी20 क्रिकेट के यादगार गेंदबाजी कारनामों में गिना जाएगा।

लेकॉ़क की शानदार गेंदबाजी के बावजूद KZN इनलैंड हारा

टाइटंस को 204 रन पर समेटने के बाद KZN इनलैंड के सामने 205 रन का लक्ष्य था। चाड लेकॉ़क ने बल्लेबाजी में भी योगदान दिया और 25 गेंदों पर नाबाद 31 रन बनाए। हालांकि, टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। KZN इनलैंड की टीम 183 रन पर छह विकेट तक ही पहुंच पाई और टाइटंस ने 21 रन से मुकाबला जीत लिया।

कौन हैं चाड लेकॉ़क?

चाड लेकॉ़क दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु-नटाल क्षेत्र से उभरते हुए क्रिकेटर हैं। उन्होंने डरबन के ग्लेनवुड हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाई। उनके करियर में 2019 का आयरलैंड क्रिकेट एक्सचेंज कार्यक्रम भी अहम रहा, जहां उन्होंने रेलवे यूनियन क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए 341 रन बनाए और 18 विकेट हासिल किए।