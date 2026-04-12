स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 20वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। मुंबई ने टीम में दो बदलाव किए हैं। वहीं RCB ने एक बदलाव किया है।

मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच अच्छी लग रही है। हमने अपना पहला मैच दूसरी पिच पर खेला था, यह भी वैसी ही दिख रही है। यहां दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना हमेशा फायदेमंद रहता है। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा मैच है। हम बस मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उन बातों पर अमल करना चाहते हैं जिनके बारे में हमने मीटिंग्स में चर्चा की थी, और बस खेल का आनंद लेना चाहते हैं। हमने अच्छी पिचों की मांग की थी और हमें वैसी ही पिचें मिल रही हैं। जब तक एक गेंदबाज के तौर पर आप सही जगह पर गेंद डालते हैं और एक बल्लेबाज के तौर पर सही शॉट खेलते हैं, तब तक आप मैच में बने रहते हैं। वानखेड़े में पिछले कुछ सालों में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को काफी सफलता मिली है। यह हमारा घरेलू मैदान है, इसलिए यहां बाद में ओस भी पड़ती है। ऐसे में यह जानना फायदेमंद रहता है कि आपको कितने रनों का पीछा करना है ताकि आप उसी के अनुसार अपनी पारी की योजना बना सकें। टीम में चाहर और गजनफर की जगह मयंक मारकंडे और मिशेल सैंटनर आए हैं।'

RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस के बाद कहा, 'जाहिर है, हम पहले गेंदबाजी करते। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, यह बल्लेबाजी के लिए एक अच्छी पिच है। गेंद बल्ले पर अच्छे उछाल के साथ बढ़िया तरीके से आती है। इसलिए सच कहूं तो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे और उन्हें दबाव में रखेंगे। यह हमारा चौथा मैच है। जिस तरह से हमने पिछले कुछ मैच खेले हैं, उसमें कई सकारात्मक बातें हैं। पिछले मैच में हम 97 रन पर 6 विकेट खो चुके थे, फिर भी हम 200 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे। यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। हमें यहां खेलना बहुत पसंद है। जब भी हम यहां आते हैं, तो हमें दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन साथ ही मजेदार और रोमांचक भी है। टीम में बस एक बदलाव है; हेजलवुड की जगह डफी आए हैं।'

प्लेइंग XI

मुंबई इंडियंस : रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे, जसप्रीत बुमराह

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सुयश शर्मा