लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत ने माना कि रविवार को एकाना क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2026 के मुकाबले में गुजरात टाइटन्स (GT) से 7 विकेट की हार के बाद उनकी टीम बल्ले से पिछड़ गई।मैच के बाद बोलते हुए पंत ने स्वीकार किया कि पिच पर एक मजबूत स्कोर की जरूरत थी और संकेत दिया कि LSG अपनी पारी में कुछ अच्छे पलों के बावजूद उम्मीद से कम प्रदर्शन कर पाई।

पंत ने कहा, 'देखिए, निश्चित रूप से काफी रन नहीं बने। इसमें कोई बहाना नहीं है। सच तो यह है कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि इस तरह की पिच पर 170 से 180 जैसा स्कोर वास्तव में एक अच्छा स्कोर होता। लेकिन आप जानते हैं, विकेट लगातार गिरते रहे और उन्होंने हम पर इतना दबाव डाला कि विकेट गिरते चले गए। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि मैच के दौरान LSG के पास मौके थे, लेकिन वे उन अहम पलों का फायदा उठाने में नाकाम रहे जो मैच का रुख बदल सकते थे। उन्होंने कहा, 'मैच में मौके थे। हम बस उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाए।'

पंत ने अपनी बैटिंग यूनिट का भी समर्थन किया और जोर देकर कहा कि टूर्नामेंट अभी शुरू ही हुआ है और टीम में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आने वाले मैचों में अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, 'देखिए, निश्चित रूप से यह एक बेहतरीन लाइनअप है। लेकिन टूर्नामेंट अभी शुरू ही हुआ है, आप जानते हैं। हम खिलाड़ियों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों को पता है कि उन्हें क्या करना है।'

LSG के कप्तान ने आगे विश्वास जताया कि टीम जल्द ही वापसी करेगी और लगातार झटकों के बावजूद टीम के अंदर मौजूद भरोसे को उजागर किया। पंत ने कहा, 'हां, कई बार ऐसा होता है जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कई बार आप नहीं कर पाते। लेकिन साथ ही, आप जानते हैं कि टीम के अंदर भरोसा और विश्वास काफी है। और हम जानते हैं कि जल्द ही वापसी करेंगे। यह हमेशा सकारात्मक होता है।'

मैच की बात करें तो गुजरात ने रविवार को एकाना क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2026 के मुकाबले में LSG को 7 विकेट से हराकर एक शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध कृष्णा (4 विकेट) ने पहले गेंदबाजी करने उतरी LSG को 164/8 के स्कोर पर रोकने में मदद की जिसमें एडन मार्कराम (30) का स्कोर सबसे ज्यादा था। इसके बाद शुभमन गिल (56) व जोस बटलर (60) की संयमित अर्धशतकीय पारियों का अहम योगदान देते हुए टीम को 6 गेंदें रहते जीत दिलाई।