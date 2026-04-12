ढाका : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने तेज गेंदबाजों शोरिफुल इस्लाम और नाहिद राणा को जारी किए गए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) में एक दिन का विस्तार दिया है जिससे वे चल रही पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में अपनी भागीदारी जारी रख सकेंगे। इस बात की पुष्टि BCB ने रविवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में की। यह फैसला उनकी फ्रेंचाइजी, पेशावर जाल्मी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से मिले औपचारिक अनुरोध के बाद लिया गया।

BCB ने रविवार को एक बयान में कहा, 'यह फैसला उनकी PSL फ्रेंचाइजी, पेशावर जाल्मी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुरोध के बाद लिया गया है।' दोनों तेज गेंदबाजों को दिए गए NOC 12 अप्रैल 2026 तक वैध थे। हालांकि इस विस्तार के बाद अब दोनों खिलाड़ी पेशावर जाल्मी के अगले लीग मैच में खेलने के लिए एक और दिन पाकिस्तान में रुक सकेंगे। बोर्ड ने कहा, 'शोरिफुल इस्लाम और नाहिद राणा को मूल रूप से 12 अप्रैल 2026 तक के लिए NOC दिए गए थे। संशोधित व्यवस्था के तहत दोनों खिलाड़ियों को 13 अप्रैल 2026 को पेशावर जाल्मी के निर्धारित PSL मैच के लिए पाकिस्तान में रुकने की अनुमति दी गई है।'

पेशावर जाल्मी ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और फिलहाल पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। टीम ने अपने पांच मैचों में से चार में जीत हासिल की है। टीम का अगला मुकाबला सोमवार को मुल्तान सुल्तान्स से होगा। लीग चरण के आगे बढ़ने के साथ-साथ यह मुकाबला काफी अहम होने की उम्मीद है।

इस बीच शोरिफुल और राणा दोनों ही बांग्लादेश के आगामी अंतरराष्ट्रीय दौरों की योजनाओं का हिस्सा बने हुए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैचों के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। यह सीरीज 17 अप्रैल से शुरू होगी। कार्यक्रम के अनुसार, शुरुआती दो मैच ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में 17 और 20 अप्रैल को खेले जाएंगे, जबकि तीसरा वनडे 23 अप्रैल को चटगांव में खेला जाएगा। मेहदी हसन मिराज टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे, जिसमें लिटन दास, तस्कीन अहमद और शोरिफुल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ रिशाद हुसैन और नाहिद जैसी कुछ युवा प्रतिभाएं भी शामिल हैं।