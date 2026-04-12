स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में रविवार 12 अप्रैल मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वानखेड़े स्टेडियम में हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें सीजन में मजबूत शुरुआत करना चाहती हैं और इस मैच में जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में बढ़त बनाना चाहेंगी।

मुंबई अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, जबकि RCB अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर चुनौती पेश करेगी। ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच IPL में कई यादगार मुकाबले हुए हैं, जहां मुंबई इंडियंस अक्सर हावी रही है।

कुल मैच: 35

MI जीती: 24

RCB जीती: 11

रिकॉर्ड के लिहाज से मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन टी20 में कुछ भी संभव है।

पिच रिपोर्ट

वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और बड़े शॉट खेलना आसान होता है। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, जिससे शुरुआती विकेट गिर सकते हैं। रात के मैच में ओस का असर भी देखने को मिलता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है।

मौसम अपडेट (मुंबई)

मुंबई में मैच के दौरान मौसम साफ और गर्म रहने की संभावना है। तापमान: लगभग 25°C, नमी: ज्यादा, बारिश की संभावना: बहुत कम; ऐसे में मैच बिना किसी रुकावट के पूरा होने की उम्मीद है।

MI की ताकत

मुंबई इंडियंस के पास अनुभवी खिलाड़ियों की मजबूत टीम है। रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं।

RCB की मजबूती

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी लाइनअप बेहद खतरनाक मानी जाती है। टीम के पास पावर हिटर्स और मैच विनर्स की भरमार है, जो किसी भी स्कोर को हासिल करने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में संतुलन बनाना RCB के लिए अहम रहेगा, ताकि वे मुंबई की मजबूत बल्लेबाजी को रोक सकें।

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

MI vs RCB: शाम 7:30 बजे (IST)

स्थान: वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

टीवी: Star Sports Network

ऑनलाइन: JioHotstar

संभावित प्लेइंग 11

मुंबई इंडियंस (MI): रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, मिचेल सैंटनर, नमन धीर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, इम्पैक्ट प्लेयर: शार्दुल ठाकुर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रमणदीप सिंह, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी इम्पैक्ट प्लेयर: उमरान मलिक