स्पोर्ट्स डेस्क : राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 16वां मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। बारिश के कारण टॉस एक घंटा देरी से रात 8 बजे हुआ और राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। मैच 8.15 पर शुरू होना था लेकिन बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका।

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यह एक सूखी पिच होने वाली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और आज भी थोड़ी बारिश हुई है। इसलिए पिच में थोड़ी नमी होगी। हम इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक बहुत अच्छी पिच लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमने बहुत ही सधा हुआ प्रदर्शन किया है। टीम के लिए मेरा संदेश यह था कि हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध हो, जो बहुत ही रणनीतिक और समझदारी भरा क्रिकेट खेले। इसलिए उम्मीद है कि हम पहले तीन मैचों की तरह ही हालात को समझते हुए खुद को ढालते रहेंगे और अच्छे पॉइंट्स हासिल करेंगे।'

रियान ने कहा, 'तुषार को आराम दिया गया है और उनकी जगह बृजेश आए हैं। मुझे लगता है कि यह एक नई शुरुआत है। जब हमने मुंबई के खिलाफ जीत हासिल की थी, तब मैंने टीम से कहा था कि जैसे ही सूरज निकला, वह जीत अतीत की बात हो गई। और हमें उस जीत को भूल जाना चाहिए। होटल से निकलने से पहले सांगा ने भी यही बात कही थी। पिछले तीनों मैच अब अतीत की बात हो चुके हैं। आज हमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम दो पॉइंट्स गँवा देंगे, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। मेरा मतलब है, जब तक वे अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हैं, मैं खुश हूँ। मैं इस बल्लेबाज़ी से खुश हूँ। मैं पूरी टीम के प्रदर्शन से खुश हूँ। तो हाँ, उम्मीद है कि वे अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगे।'

RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, 'यह हमारा पहला 'अवे' गेम है। (दर्शक RCB के लिए चीयर कर रहे हैं) आप सभी का धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप हमें यह महसूस करा रहे हैं कि यह पहले से ही हमारा 'होम ग्राउंड' है। इसलिए हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बदकिस्मती से, इस गेम में डफी नहीं खेल रहे हैं। डफी की जगह जोश खेलेंगे। पिछले गेम में डफी ने भी शानदार गेंदबाजी की थी। लेकिन हर कोई जानता है कि जोश एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, एक स्पेशलिस्ट हैं। मुझे लगता है कि उनकी मौजूदगी निश्चित रूप से हमें एक अच्छे 'फ्रेम ऑफ माइंड' में रखेगी।'

प्लेइंग XI

राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जोश हेज़लवुड