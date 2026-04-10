स्पोर्ट्स डेस्क : राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 16वां मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी से मिल रही आक्रामक शुरूआत के साथ राजस्थान गत चैम्पियन RCB के खिलाफ IPL के मैच में अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी जबकि RCB की उम्मीदें फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल पर टिकी होंगी।

हेड टू हेड

कुल मैच - 31

बेंगलुरु - 17 जीत

राजस्थान - 14 जीत

पिच रिपोर्ट

एक ऐसी पिच, जिसकी सतह एकदम समतल है और गेंद का उछाल भी एक जैसा रहता है। पिच स्ट्रोकप्ले के लिए एकदम सही है। यह वही पिच है जहां इसी हफ्ते की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 11 ओवर के मैच में 150 रन ठोक दिए थे। बल्लेबाजों का रवैया इस बार भी वैसा ही रहने की उम्मीद है यानी वे फ्रंट फुट पर आकर पूरी आजादी से अपने शॉट्स खेलेंगे। इस बार मौसम भी काफी ज्यादा अनुकूल लग रहा है।

मौसम

आज का दिन ज्यादातर बादलों से घिरा रहने की उम्मीद है, दोपहर में थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान 27°C रहेगा। शाम तक मौसम साफ हो जाएगा जिससे रात ज्यादातर साफ रहेगी और तापमान गिरकर लगभग 17°C तक पहुंच जाएगा। दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच बारिश का अनुमान है जिसकी संभावना 49% से 55% के बीच रहेगी। हालांकि, शाम 7 बजे टॉस के समय तक बारिश की संभावना तेजी से घटकर सिर्फ 3% रह जाएगी और मैच के दौरान भी इसके बहुत कम रहने की उम्मीद है, जिससे खेल के लिए आसमान साफ रहेगा।

संभावित प्लेइंग XI

राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा