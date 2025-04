खेल डैस्क : मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। चोट से वापसी करने वाले बुमराह ने महज दो मैचों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबदबा बनाते हुए मुंबई को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बुमराह ने पहले शिवम दुबे को आउट किया और फिर अपने आखिरी ओवर में दिग्गज एमएस धोनी को भी पवेलियन भेजा, जिससे चेन्नई पर दबाव बढ़ गया।

हुआ यूं कि 19वें ओवर की चौथी गेंद पर बुमराह ने मिडिल स्टंप पर लो फुल-टॉस फेंकी। धोनी ने गेंद को हवा में उछाला, लेकिन उसे नीचे रखने का प्रयास नहीं किया। डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर तिलक वर्मा ने शानदार दौड़ लगाकर गेंद को कैच में बदला, जिससे धोनी सस्ते में आउट हो गए। धोनी के आउट होने के बाद उनकी पत्नी साक्षी की प्रतिक्रिया ने सभी का ध्यान खींचा। वह निराश दिखीं और उनका सिर झुक गया। वहीं, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ जूझते हुए नजर आईं।

