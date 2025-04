खेल डैस्क : चंडीगढ़ में आईपीएल 2025 के रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। यह जीत बेंगलुरु में पंजाब के खिलाफ 5 विकेट से मिली हार का हिसाब बराबर करने वाली थी। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 54 गेंदों में नाबाद 73 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। मैच के बाद कोहली और पंजाब की सह-मालिक व बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के बीच हल्की-फुल्की बातचीत और हंसी-मजाक का पह देखने को मिला। फैंस ने कयास लगाए कि विराट प्रिटी को अपने बच्चों की फोटोज दिखा रहे होंगे। जिसका प्रिटी जिंटा ने पूरी मुस्कराहट के साथ स्वागत किया था।

Virat Kohli and Preity Zinta together over the years 🥰 pic.twitter.com/HS8Gzd98T4