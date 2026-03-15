स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन वेल्स ओपन 2026 के सेमीफाइनल में रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व नंबर-1 कार्लोस अल्कराज को 6-3, 7-6(3) से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ ही मेदवेदेव ने अल्कराज की 2026 में चल रही लगातार 16 मैचों की जीत का सिलसिला भी खत्म कर दिया।

पहली बार 2024 के बाद मास्टर्स 1000 फाइनल में मेदवेदेव

इस जीत के साथ मेदवेदेव 2024 इंडियन वेल्स चैंपियनशिप मैच के बाद पहली बार किसी ATP Masters 1000 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना दुनिया के नंबर-2 खिलाड़ी यानिक सिनर से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को सीधे सेटों में हराया।

शानदार रणनीति से मेदवेदेव ने जीता मुकाबला

मेदवेदेव ने मैच के दौरान बेहद संतुलित और आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने सटीक ग्राउंडस्ट्रोक और मजबूत सर्विस के दम पर रैलियों पर नियंत्रण बनाए रखा। पहले सेट में उन्होंने जल्दी ब्रेक हासिल किया और लगातार दबाव बनाकर 6-3 से सेट अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में अल्कराज ने की वापसी की कोशिश

दूसरे सेट में अल्कराज ने वापसी की कोशिश की और मुकाबले को कड़ा बना दिया। हालांकि मेदवेदेव ने दबाव के क्षणों में शानदार संयम दिखाया। 4-5 के स्कोर पर दो सेट प्वाइंट बचाते हुए उन्होंने दमदार सर्विस की और मुकाबले को टाई-ब्रेक तक पहुंचा दिया। टाई-ब्रेक में मेदवेदेव ने शानदार खेल दिखाते हुए 7-3 से जीत हासिल की और कुल 1 घंटा 37 मिनट में मैच अपने नाम कर लिया।

आंकड़ों में भी दिखा मेदवेदेव का दबदबा

मेदवेदेव की जीत आंकड़ों में भी साफ दिखाई दी। उन्होंने बनाए गए दोनों ब्रेक प्वाइंट को भुनाया और पांच में से चार ब्रेक प्वाइंट बचाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी दूसरी सर्विस पर 74 प्रतिशत अंक जीते, जो मैच में उनकी सफलता की बड़ी वजह रही।

इस सीजन की 18वीं जीत

इस जीत के साथ मेदवेदेव ने 2026 सीजन में अपनी 18वीं जीत दर्ज की। यह इस साल उनका तीसरा फाइनल भी होगा।मेदवेदेव इस साल पहले ही ब्रिस्बेन इंटरनेशनल और दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत चुके हैं और अब इंडियन वेल्स का खिताब जीतकर अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे।

सिनर ने ज्वेरेव को हराकर फाइनल में बनाई जगह

दूसरे सेमीफाइनल में यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-2, 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। सिनर ने पूरे मैच में बेहतरीन बेसलाइन गेम दिखाया और अपनी पहली सर्विस पर 83 प्रतिशत अंक जीते।

इतिहास रचने के करीब सिनर

इस जीत के साथ सिनर पहली बार इंडियन वेल्स फाइनल में पहुंचे हैं और वह ऐसा करने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। मेदवेदेव और सिनर के बीच अब तक 15 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें सिनर को 8-7 की हल्की बढ़त हासिल है।

रोमांचक फाइनल की उम्मीद

दोनों खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं और अब तक एक भी सेट नहीं गंवाया है। ऐसे में रविवार को होने वाला फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। मेदवेदेव जहां अल्कराज को हराने के बाद आत्मविश्वास से भरे हैं, वहीं सिनर भी इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं।