स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने एक बड़ा सपना जाहिर किया है। युवा बल्लेबाज़ ने खुलकर कहा कि उनका लक्ष्य आईपीएल में क्रिस गेल के 175 रन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ना है। यह खुलासा उन्होंने हाल ही में आयोजित नमन अवॉर्ड्स के दौरान मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले के साथ बातचीत में किया। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

नमन अवॉर्ड्स में हुई दिलचस्प बातचीत

नमन अवॉर्ड्स के मंच पर हर्षा भोगले और वैभव सूर्यवंशी के बीच टी20 क्रिकेट को लेकर दिलचस्प चर्चा हुई। भोगले ने सूर्यवंशी से पूछा कि अगर उन्हें तीन में से एक उपलब्धि चुननी हो— एक ओवर में छह छक्के, आईपीएल का सबसे तेज शतक या आईपीएल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर तो वह किसे हासिल करना चाहेंगे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर क्रिस गेल के नाम 175 रन है, जो उन्होंने 2013 में बनाया था।

Vaibhav Suryavanshi wants to break Chris Gayle’s 175 record in the IPL. pic.twitter.com/X4UhulmHBT — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 15, 2026

वैभव सूर्यवंशी का बेखौफ जवाब

इस सवाल पर वैभव सूर्यवंशी ने बिल्कुल बेखौफ अंदाज़ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपने करियर में वह पहले ही तेज शतक के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना आईपीएल में क्रिस गेल का 175 रन का रिकॉर्ड तोड़ना है।इतनी कम उम्र में इतना बड़ा लक्ष्य रखना बताता है कि सूर्यवंशी का आत्मविश्वास कितना मजबूत है।

अंडर-19 वर्ल्ड कप में मचाया था तूफान

बिहार के इस युवा बल्लेबाज़ ने 2026 में क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उन्होंने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन ठोक दिए थे। इस धमाकेदार पारी में उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के लगाए थे। उनकी इस पारी ने भारत को बड़ा स्कोर बनाने में मदद की और बड़े मैचों में दबाव झेलने की उनकी क्षमता को भी साबित किया।

आईपीएल में भी बना चुके हैं बड़ा रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी पहले ही कई आयु-वर्ग रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। आईपीएल 2025 सीजन में उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाकर लीग के सबसे कम उम्र के शतकवीर बनने का रिकॉर्ड भी बनाया था। उनकी बल्लेबाज़ी शैली बेहद आक्रामक है—तेज रन बनाना, बड़े शॉट लगाना और गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाना। यही वजह है कि उनकी तुलना टी20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों से की जा रही है।

क्रिकेट के नए ‘पावर हिटर’ के रूप में उभरते सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी का निडर अंदाज़ और बड़े सपने उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बना सकते हैं। अगर वह इसी तरह प्रदर्शन करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब आईपीएल में क्रिस गेल का 175 रन वाला रिकॉर्ड भी खतरे में पड़ सकता है।