इंडियन वेल्स (कैलिफोर्निया) : इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी Jannik Sinner ने इंडियन वेल्स ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए चेक गणराज्य के Dalibor Svrcina को एकतरफा मुकाबले में हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया।

सिनर ने महज 64 मिनट तक चले मैच में 6-1, 6-1 से जीत दर्ज की और टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। इस जीत के साथ ही वह अपने पहले इंडियन वेल्स खिताब की ओर एक और कदम आगे बढ़ गए हैं।

शुरुआत से ही सिनर का दबदबा

मैच की शुरुआत से ही जैनिक सिनर ने आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने पहले सेट में तेज सर्विस और सटीक ग्राउंड स्ट्रोक्स की बदौलत स्व्रचिना पर लगातार दबाव बनाए रखा।

सिनर ने पहले सेट को 6-1 से अपने नाम किया और मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। दूसरे सेट में भी उन्होंने अपनी लय बरकरार रखते हुए स्व्रचिना को कोई मौका नहीं दिया और 6-1 से सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

अगले दौर में शापोवालोव से भिड़ंत

इस जीत के बाद जैनिक सिनर का अगला मुकाबला कनाडा के स्टार खिलाड़ी Denis Shapovalov से होगा।

दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक हुए प्रोफेशनल मुकाबलों में 1-1 की बराबरी है। पिछले साल US Open में सिनर ने शापोवालोव को चार सेटों में हराया था, जबकि 2021 में शापोवालोव ने सिनर को पांच सेट के मुकाबले में मात दी थी।

मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कर रहे सिनर

मैच के बाद सिनर ने कहा कि वह इस समय मानसिक और शारीरिक रूप से काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं मानसिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं शांत और रिलैक्स हूं। कोर्ट पर खेलने में खुशी मिल रही है। हमने इसके लिए काफी मेहनत की है।'

सिनर ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है। 'हमने कोर्ट पर कई घंटे बिताए हैं और जिम में भी लगातार मेहनत की है। मैं खुद को शारीरिक रूप से और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने डबल सेशन किए और ज्यादा छुट्टियां भी नहीं लीं।'

पहले इंडियन वेल्स खिताब की तलाश

जैनिक सिनर इस साल Indian Wells Open में अपने पहले खिताब की तलाश में उतरे हैं। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए वह टूर्नामेंट के मजबूत दावेदारों में शामिल माने जा रहे हैं। अगर सिनर इसी लय को बरकरार रखते हैं, तो आने वाले मुकाबलों में भी वह बड़े खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती दे सकते हैं।