स्पोर्ट्स डेस्क : विश्व नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी Aryna Sabalenka ने शानदार प्रदर्शन करते हुए Indian Wells Open के फाइनल में जगह बना ली है। सबालेंका ने सेमीफाइनल में 14वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी Linda Noskova को 6-3, 6-4 से हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया। यह चार साल में तीसरी बार है जब सबालेंका इंडियन वेल्स के फाइनल में पहुंची हैं।

टूर्नामेंट में 20वीं जीत

नोस्कोवा के खिलाफ यह जीत इंडियन वेल्स में सबालेंका की करियर की 20वीं जीत रही। इसके साथ ही वह Women's Tennis Association रैंकिंग में नंबर-1 रहते हुए लगातार दो साल इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वह अब Victoria Azarenka के साथ उन सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई हैं जिन्होंने तीन बार इंडियन वेल्स के फाइनल में जगह बनाई है।

पहले सेट में पूरी तरह हावी रहीं सबालेंका

मैच की शुरुआत से ही सबालेंका ने आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने जल्दी ही दो बार सर्विस ब्रेक करते हुए 5-1 की बढ़त बना ली और पहला सेट आसानी से 6-3 से अपने नाम कर लिया। 21 साल की नोस्कोवा पहली बार इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में पहुंची थीं, लेकिन इस मैच में वह शुरुआत में दबाव में दिखीं।

दूसरे सेट में नोस्कोवा ने दी टक्कर

दूसरे सेट में Linda Noskova ने वापसी की कोशिश की और शानदार सर्विस के दम पर कई अहम पॉइंट बचाए। उन्होंने 3-2 पर ब्रेक प्वाइंट बचाकर मुकाबले को रोचक बना दिया। यहां तक कि उन्होंने 4-3 पर सबालेंका की सर्विस पर ब्रेक का मौका भी बनाया, लेकिन सबालेंका ने लगातार तीन दमदार सर्विस लगाकर बढ़त बनाए रखी।

1 घंटे 28 मिनट में खत्म हुआ मैच

अंत में सबालेंका ने शानदार फोरहैंड विनर लगाकर मैच खत्म किया। यह मुकाबला 1 घंटा 28 मिनट में समाप्त हुआ। मैच के बाद सबालेंका ने कहा कि वह पिछली बार यहां फाइनल हार चुकी हैं, लेकिन इस बार वह खिताब जीतने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी।

लगातार तीसरे बड़े फाइनल में पहुंचीं सबालेंका

रविवार को होने वाला यह फाइनल सबालेंका के करियर का 43वां टूर-लेवल फाइनल होगा। इसके साथ ही वह Miami Open और इंडियन वेल्स जैसे बड़े टूर्नामेंट के लगातार तीन फाइनल में पहुंचने वाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई हैं, जिसमें Monica Seles और Steffi Graf जैसे दिग्गजों का नाम भी शामिल है।