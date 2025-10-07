Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : कोलंबो में महिला विश्व कप 2025 के भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान एक रन आउट को लेकर विवाद हुआ। पाकिस्तान की बल्लेबाज मुनीबा अली को आउट किया गया, जिससे मैच में बड़ी हलचल मची। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने इस विवादित रन आउट पर अपना फैसला सुना दिया है। 

MCC ने किया फैसला स्पष्ट

मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि मुनीबा अली को रन आउट देना पूरी तरह सही था। घटना पाकिस्तान की पारी के चौथे ओवर में हुई, जब दीप्ति शर्मा की गेंद मुनीबा के पैड पर लगी और भारत ने एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर ने पहले "नॉट आउट" दिया, लेकिन दीप्ति ने गेंद तेजी से स्टंप्स की ओर फेंक दी, जबकि मुनीबा क्रीज से बाहर थीं। तीसरे अंपायर ने रिव्यू लिया और मुनीबा को आउट करार दिया।

नियमों का विवरण

एमसीसी ने कहा, 'एमसीसी ने बताया कि गेंद तब भी खेल में थी, इसलिए रन आउट देना सही था। "एलबीडब्ल्यू अपील के बावजूद गेंद डेड नहीं हुई थी। मुनीबा क्रीज़ में नहीं थी और बल्ला हवा में उठा रखा था, इसलिए उनका आउट होना नियमों के अनुसार सही था।' एमसीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि "बाउंसिंग बैट नियम" केवल दौड़ते समय लागू होता है, और मुनीबा इस स्थिति में नहीं थीं।

भारत की शानदार जीत

हालांकि यह घटना विवादित रही, भारत ने मैच 88 रनों से जीत लिया। हरलीन देओल ने 46 रन बनाए, ऋचा घोष ने 20 गेंदों में 35 रन जड़े, और क्रांति गौड़ ने तीन विकेट लेकर अपनी टीम को शीर्ष प्रदर्शन दिलाया। 
 