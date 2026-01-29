स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इतिहास रच दिया। 34 वर्षीय हेनरी द्विपक्षीय टी20I सीरीज में ऐसे पहले गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने दो अलग-अलग मैचों में पारी की पहली ही गेंद पर बल्लेबाज को आउट किया।

भारत की पारी की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा आउट

विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में मैट हेनरी ने भारत की पारी की पहली ही गेंद पर इन-फॉर्म अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेज दिया। अभिषेक पहली गेंद पर ही छक्का लगाने की कोशिश में शॉट मिसटाइम कर बैठे और डेवोन कॉनवे को कैच थमा बैठे। इसके साथ ही वह गोल्डन डक का शिकार हो गए।

लगातार दो टी20I में पहली गेंद पर विकेट

इस विकेट के साथ ही मैट हेनरी एक और अनोखे रिकॉर्ड के मालिक बन गए। वह टी20 इंटरनेशनल इतिहास में ऐसे पहले गेंदबाज़ बने, जिन्होंने लगातार दो टी20I मैचों में पारी की पहली गेंद पर विकेट लिया। इससे पहले तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने संजू सैमसन को भी पहली ही गेंद पर आउट किया था।

भारत को 50 रन से हराने में हेनरी की अहम भूमिका

मैट हेनरी ने चौथे टी20 में अपने चार ओवर के स्पेल में 24 रन देकर 1 विकेट लिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 18.4 ओवर में 165 रन पर समेट दिया और मुकाबला 50 रन से अपने नाम किया।

सैंटनर रहे सबसे सफल गेंदबाज

हालांकि गेंदबाज़ी में कप्तान मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के लिए सबसे सफल रहे। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके अलावा ईश सोढ़ी और जैकब डफी ने भी 2-2 विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया।

सीरीज का स्कोर 3–1 हुआ

न्यूजीलैंड की इस जीत के बाद पांच मैचों की टी20I सीरीज़ का स्कोर अब 3–1 हो गया है। भारत ने शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली थी। अब दोनों टीमें 31 जनवरी को खेले जाने वाले पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में जीत के साथ सीरीज खत्म करना चाहेंगी।