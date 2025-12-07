स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बड़ी खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने अपनी शादी को लेकर चल रही अटकलों पर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। मंधाना ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उनका पलाश मुच्छल के साथ रिश्ता खत्म हो गया है, यानी उनकी शादी अब रद्द हो चुकी है।

मंधाना ने खुद जारी किया बयान

इंस्टाग्राम पर जारी बयान में मंधाना ने लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि वे निजी स्वभाव की हैं और हमेशा अपनी प्राइवेट लाइफ को निजी ही रखना चाहती थीं, लेकिन अब यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि शादी टूट चुकी है। उन्होंने फैंस से आग्रह किया कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और उन्हें समय दें ताकि वे इस परिस्थिति से निपट सकें और आगे बढ़ सकें।

करियर को बनाएंगी प्राथमिकता

मंधाना ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनका पूरा ध्यान अब क्रिकेट और भारत का प्रतिनिधित्व करने पर रहेगा। उन्होंने लिखा, 'मेरा मानना है कि हम सभी को एक ऊंची ताकत दिशा देती है। मेरे लिए वह हमेशा भारत का प्रतिनिधित्व करना रहा है। मुझसे जितना लंबे समय तक संभव हो सके, अपने देश के लिए खेलना और ट्रॉफियां जीतना चाहती हूं।'

इस बयान के बाद फैंस और क्रिकेट प्रेमियों ने मंधाना के करियर को लेकर उनके उत्साह और प्रतिबद्धता की सराहना की है। यह साफ है कि मंधाना अब अपनी निजी मुश्किलों के बावजूद मैदान पर पूरी मेहनत और समर्पण के साथ खेल पर फोकस करेंगी।



