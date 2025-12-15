स्पोर्ट्स डेस्क: धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में जहां भारतीय गेंदबाजों की स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ ने मेहमान टीम की कमर तोड़ दी, वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए एक युवा बल्लेबाज़ की तूफानी शुरुआत ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। हार के बाद खुद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने उसी खिलाड़ी को ‘गेम चेंजर’ बताया।

अर्शदीप या वरुण नहीं, इस बल्लेबाज ने छीना मैच

हालांकि हार का असली कारण पूछे जाने पर मार्करम ने गेंदबाजों के बजाय भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा का नाम लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक ने पहली ही गेंदों से आक्रामक रुख अपनाया और 18 गेंदों में 35 रन ठोक दिए। उनकी इस विस्फोटक पारी ने मैच को शुरुआती ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीका से दूर कर दिया। मार्करम ने माना कि शुरुआती 3–4 ओवरों में उनके गेंदबाज सही लाइन-लेंथ नहीं पकड़ पाए, जिसका पूरा फायदा अभिषेक ने उठाया।

भारतीय गेंदबाजों ने रखी जीत की नींव

टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने शुरुआत से ही दबदबा बना लिया। नई गेंद से अर्शदीप सिंह ने शानदार स्विंग हासिल की, जबकि हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या ने उनका बेहतरीन साथ दिया। अर्शदीप ने किफायती स्पेल डालते हुए अहम विकेट झटके, वहीं हर्षित की अतिरिक्त उछाल ने बल्लेबाज़ों को परेशान किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और पूरी पारी में लय नहीं पकड़ सकी। कप्तान एडन मार्करम ने जरूर अर्धशतक जमाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग न मिलने के कारण प्रोटियाज टीम 117 रन पर सिमट गई।

मार्करम ने क्या कहा?

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडन मार्करम ने भारतीय तेज गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शुरुआती ओवरों में गेंद सही एरिया में डाली गई, जिससे दक्षिण अफ्रीका दबाव में आ गया। मार्करम के मुताबिक अगर उनकी टीम 140–150 तक पहुंच जाती तो मुकाबला कहीं ज्यादा करीबी हो सकता था।

भारत की आसान जीत और सीरीज में बढ़त

अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत के बाद भारतीय बल्लेबाज़ों ने बिना किसी दबाव के लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच चौथा टी20 मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दक्षिण अफ्रीका वापसी की कोशिश करेगा और भारत सीरीज पर शिकंजा कसने उतरेगा।