कार्लसन हुए टूर्नामेंट से बाहर हुआ बड़ा विवाद

फीडे विश्व रैपिड शतरंज का दूसरा दिन पिछले दो दशको में हुए शतरंज के सबसे बड़े विवाद के लिए जाना जाएगा जब वर्तमान विश्व नंबर एक खिलाड़ी और विश्व रैपिड और विश्व ब्लीट्ज़ चैम्पियन नॉर्वे के मैगनस कार्लसन को पहले मुख्य निर्णायक नें एक राउंड के लिए टूर्नामेंट से हटाया और फिर कार्लसन नें ना सिर्फ रैपिड बल्कि ब्लीट्ज़ टूर्नामेंट से हटने की घोषणा करते हुए एक तरह से विश्व शतरंज संघ के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ दी है । दरअसल विश्व चैंपियनशिप के नियमों के अंतर्गत खिलाड़ी जींस पहनकर खेलने नहीं आ सकते है । दूसरे दिन जब कार्लसन जींस पहनकर खेलने पहुंचे तो पहले खेल के बाद उन्हे निर्णायक नें उन्हे इसके बारे में बताया और 200 डॉलर का जुर्माना लगाया , तीसरे खेल के बाद उन्हे अंतिम राउंड के पहले उन्हे पुनः अपने पैंट को बदलने का अनुरोध किया गया जिसे कार्लसन नें ठुकरा दिया और अगले दिन ऐसा करने को कहते रहे और फिर मुख्य निर्णायक नें उनका नाम राउंड 9 की सूची से हटा दिया , गुस्साये कार्लसन नें आगे से फीडे जे सभी टूर्नामेंट नहीं खेलने की घोषणा कर दी है । फीडे के उपाध्यक्ष आनंद नें यहाँ पर कहा की जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है पर सभी के लिए नियम बराबर है और फीडे निर्णायक के निर्णय के साथ है ।

फीडे नें इसके बाद अपना स्टेटमेंट जारी किया

FIDE statement regarding Magnus Carlsen’s dress code breach



FIDE regulations for the World Rapid and Blitz Chess Championships, including the dress code, are designed to ensure professionalism and fairness for all participants.



Today, Mr. Magnus Carlsen breached the dress code… pic.twitter.com/SLdxBpzroe