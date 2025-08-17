सेंट लुईस ,यूएसए ( निकलेश जैन ) – ग्रैंड चैस टूर के चौंथे पड़ाव सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 का खिताब अमेरिका के ग्रैंडमास्टर लेवोन अरोनियन ने अपने नाम कर लिया , पूर्व विश्व कप विजेता 42 वर्षीय लेवान अरोनियन इस समय कमाल की लय में चल रहे है , कुछ दिनो पहले ही उन्होने फ्री स्टाइल लास वेगास टूर का खिताब अपने नाम किया था और अब उन्होने यह खिताब जीतकर बता दिया है की उनमें अभी काफी शतरंज बाकी है । लेवान की जीत कुछ इतनी एकतरफा रही की ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 का खिताब दो राउंड शेष रहते अपने नाम कर लिया। अंतिम दिन उन्होंने 9 में से 5.5 अंक हासिल किए और कुल 24.5 अंकों के साथ तीन अंकों की बढ़त से विजेता बने। अमेरिका के फबियानो करुआना 21.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फ्रांस के मैक्सिम वाशिए-लाग्राव 21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।



गुकेश का बेहतर अंतिम दिन

मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश ने ब्लिट्ज के अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले अरोनियन से ड्रॉ खेला और फिर लगातार तीन जीत दर्ज की – उन्होने अमेरिका के सैम शैंकलैंड , वेस्ली सो और उज़्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव को पराजित किया । कुल मिलाकर गुकेश ने 9 में से 5 अंक जुटाए और 18/36 अंकों के साथ संयुक्त छठे स्थान पर रहे।