स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो सबसे ज़्यादा हैरानी शुभमन गिल के नाम को लेकर हुई। तकरीबन एक साल से टी20 टीम से बाहर चल रहे गिल की सीधी वापसी उप-कप्तान के तौर पर हुई है। इससे माना जा रहा है कि उनकी प्लेइंग इलेवन में जगह लगभग तय है। लेकिन गिल की वापसी का मतलब यह भी है कि पिछले एक साल से शानदार प्रदर्शन कर रहे टॉप-3 बल्लेबाजों में से किसी एक को अब बाहर बैठना पड़ सकता है।

एशिया कप का आयोजन इस बार 9 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है और यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया का चयन किया गया है। शुभमन गिल की वापसी से फैंस इसलिए भी चौंक गए हैं क्योंकि वह इस समय टेस्ट टीम के कप्तान हैं और वनडे टीम में भी उनकी जगह पक्की मानी जाती है। लेकिन टी20 फॉर्मेट में पिछले कुछ महीनों में टीम ने गिल के बिना भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, वहीं तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह मजबूत की है।

चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर का बयान

शुभमन गिल की प्लेइंग इलेवन में वापसी को लेकर मुख्य चयनकर्ता अजित आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "संजू इसलिए ओपन कर रहे थे क्योंकि गिल और यशस्वी टीम में नहीं थे। हाल के दिनों में अभिषेक ने शानदार प्रदर्शन किया है और वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें बाहर करना मुश्किल होगा।"

आगरकर के बयान से यह साफ हो गया है कि गिल अब ओपनिंग के लिए लौट चुके हैं और संजू सैमसन की ओपनिंग की भूमिका समाप्त हो गई है।

संजू सैमसन का खेलना मुश्किल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि गिल की वापसी से सबसे ज्यादा असर संजू सैमसन पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "अगर संजू ओपनिंग नहीं करेंगे, तो उनके लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। तीसरे नंबर पर सूर्या और तिलक पहले से मौजूद हैं। ऐसे में मिडिल ऑर्डर में उनके लिए कोई स्पष्ट स्थान नहीं बचता।" चोपड़ा ने यह भी कहा कि जितेश शर्मा इस समय विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया की पहली पसंद हैं। ऐसे में संजू सैमसन का प्लेइंग इलेवन से बाहर होना तय माना जा रहा है।

भारत (संभावित प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह/कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.