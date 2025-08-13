सेंट लुईस ,यूएसए ( निकलेश जैन ) मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश ने ग्रैंड चेस टूर के सेंट लुईस रैपिड 2025 की शुरुआत हार से की, जब पहले राउंड में उनका सामना दो बार के विश्व कप विजेता यूएसए के लेवोन अरोनियन से हुआ। अरोनियन ने आक्रामक खेल दिखाते हुए गुकेश को पराजित किया और टूर्नामेंट की बेहतरीन शुरुआत की। हालांकि, गुकेश ने तुरंत वापसी करते हुए दूसरे राउंड में यूएसए के ग्रिगोरी ओपारिन को एक यादगार खेल में मात दी।

इस बाजी में गुकेश ने पहले बढ़त में रहते हुए ऊंट के बदले अपना हाथी दे दिया और दो प्यादो की बढ़त बना ली और अंत में अपने वजीर की कुर्बानी देते हुए बेहद ही खूबसूरत अंदाज में दो ऊंटों की मदद से ओपारिन को मात दी । तीसरे राउंड में गुकेश ने 2013 के विश्व ब्लिट्ज चैंपियन वियतनाम के लियेम क्वांग लिम को हराकर दिन का अंत लगातार दो जीत के साथ किया।

पहले दिन के बाद अरोनियन 6/6 अंकों के साथ एकल बढ़त पर हैं। उनके बाद फबियानो कारुआना 5/6, जबकि गुकेश और वेस्ली सो 4/6 अंकों पर हैं। राउंड 4 से 6 में गुकेश का सामना क्रमशः सैम शैंकलैंड (अमेरिका), मैक्सिम वाशिए-लाग्राव (फ्रांस) और नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव (उज़्बेकिस्तान) से होगा।

रैपिड वर्ग 11 से 13 अगस्त तक खेला जा रहा है जिसमें प्रतिदिन तीन राउंड होंगे। 14 और 15 अगस्त को ब्लिट्ज वर्ग खेला जाएगा, जिसमें डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में प्रतिदिन नौ राउंड होंगे। रैपिड का समय नियंत्रण 25 मिनट + 10 सेकंड और ब्लिट्ज का 5 मिनट + 2 सेकंड इंक्रीमेंट है।

रैपिड और ब्लिट्ज, दोनों वर्ग के लिए कुल पुरस्कार राशि यूएस डॉलर 1,75,000 है, जिसमें पहले तीन स्थानों को क्रमशः40,000, 30,000 और 25,000 डॉलर मिलेंगे। फिलहाल, सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या गुकेश अगले दिन अरोनियन की बढ़त को चुनौती दे पाएंगे।