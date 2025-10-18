स्पोर्ट्स डेस्क: नॉर्वे के पांच बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने टोटल वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप को अपना समर्थन दिया है, जो शतरंज की दुनिया में अलग-अलग समय नियंत्रणों को मिलाकर आयोजित की जाएगी।

हालांकि इस नए फॉर्मेट की योजना की कुछ शीर्ष खिलाड़ियों द्वारा आलोचना की गई है, कार्लसन ने इसे "शतरंज के विकास की दिशा में सोच-समझकर उठाया गया कदम" बताया।

नया फॉर्मेट: तीन समय नियंत्रण

यह चैम्पियनशिप तीन अलग-अलग समय नियंत्रणों में आयोजित होगी:

फास्ट क्लासिकल: 45 मिनट प्रति खिलाड़ी + 30 सेकंड इंक्रीमेंट, जो FIDE के नियमों के तहत क्लासिकल रेटेड गेम में गिने जाएंगे।

रैपिड

ब्लिट्ज़

कार्लसन के अनुसार, 'कई फॉर्मेट को एक ही खिताब के तहत लाने से खिलाड़ियों की क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन होगा। यह नए समय नियंत्रण आज के खिलाड़ियों और दर्शकों के अनुकूल हैं।'

पायलट और पहले सीजन की तैयारी

कार्लसन ने कहा कि वह 2026 के पायलट टूर्नामेंट के लिए उत्साहित हैं और देखना चाहते हैं कि पहला सीजन 2027 में कैसे सामने आता है। उन्होंने नॉर्वे शतरंज की तारीफ करते हुए कहा, 'यह प्रभावशाली है कि नॉर्वे शतरंज ने इसे संभव बनाया।'