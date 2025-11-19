स्पोर्ट्स डेस्क : गुवाहाटी में शनिवार से शुरू होने वाले भारत–दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अपने स्क्वाड में तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को शामिल किया है। कोलकाता टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम को रबाडा की चोट ने बड़ी चिंता में डाला था और ऐसे में एनगिडी की वापसी मेहमान टीम के लिए राहत लेकर आई है। हालांकि गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा, इसलिए पिच और परिस्थितियों को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है, और टीम अपनी तेज गेंदबाजी रणनीति को लेकर सतर्क है।

रबाडा की फिटनेस पर बादल, एनगिडी बने विकल्प

पहले टेस्ट में पसलियों की चोट के कारण बाहर रहने वाले कैगिसो रबाडा की उपलब्धता अभी भी अनिश्चित है। दक्षिण अफ्रीका ने एनगिडी को शामिल कर यह संकेत दे दिया कि वे दूसरे टेस्ट में तेज़ गेंदबाज़ी विभाग में बदलाव की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। टीम के पास पहले से ही मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश और वियान मुल्डर जैसे तेज़ गेंदबाज़ मौजूद हैं, लेकिन रबाडा जैसा अनुभवी मैच-विनर न होना टीम की रणनीति को प्रभावित कर सकता है।

एनगिडी की टेस्ट वापसी और हालिया प्रदर्शन

एनगिडी ने अब तक 20 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन जनवरी 2024 में केपटाउन टेस्ट के बाद से वे लाल गेंद से केवल तीन बार मैदान पर उतरे हैं। उनका सबसे हालिया टेस्ट प्रदर्शन जून 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हुआ था। भारत में उनका पिछला टेस्ट 2019 में रांची में हुआ था, जहां वे विकेट लेने में नाकाम रहे थे। हाल ही में वे पाकिस्तान दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज़ का हिस्सा रहे, और सीएसए टी20 चैलेंज में टाइटन्स के लिए भी खेले थे। इससे संकेत मिलता है कि वे मैच फिटनेस के मामले में तैयार हैं।

कोलकाता टेस्ट में तेज गेंदबाजों ने बनाई जीत की राह

ईडन गार्डन्स की पिच पर दक्षिण अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज़ों ने 40 ओवर में छह विकेट लेकर भारत को दबाव में डाल दिया था। उनकी स्विंग और सीम मूवमेंट ने भारत को चौंका दिया और मेहमान टीम ने 2010 के बाद पहली बार भारतीय सरज़मीं पर टेस्ट मैच जीता। गुवाहाटी में हालांकि स्थितियाँ पूरी तरह अलग होंगी क्योंकि इस मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा। ऐसे में टीम संयोजन को लेकर लास्ट-मिनट रणनीति बनने की संभावना है।

भारतीय टीम में भी चोट की चिंता, शुभमन गिल पर फैसला बाकी

बीसीसीआई ने अपडेट देते हुए बताया कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल की गर्दन की चोट में सुधार हो रहा है। 26 वर्षीय गिल को पहले टेस्ट के दूसरे दिन चोट लगी थी और वे फिलहाल मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। उनके खेलने को लेकर अंतिम निर्णय मैच से पहले लिया जाएगा। कप्तान की चोट भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि टीम पहले ही कोलकाता टेस्ट बड़े अंतर से हार चुकी है।

WTC पॉइंट्स टेबल में बदलाव

कोलकाता में मिली हार ने भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की स्थितियां और चुनौतीपूर्ण बना दी हैं। मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका अपनी जीत के साथ WTC तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि भारत तीन हारों के बाद चौथे स्थान पर खिसक गया है। गुवाहाटी टेस्ट दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका बढ़त कायम रखना चाहेगा, जबकि भारत सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगा।