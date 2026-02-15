स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन अचानक टूर्नामेंट छोड़कर अपने घर लौट गए हैं। न्यूजीलैंड टीम मैनेजमेंट ने आधिकारिक रूप से जानकारी दी कि फर्ग्यूसन निजी कारणों से स्वदेश रवाना हुए हैं।

पहले बच्चे के जन्म का खास मौका

बताया गया है कि लॉकी फर्ग्यूसन अपनी पत्नी एम्मा के साथ अपने पहले बच्चे के जन्म के समय मौजूद रहना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने टीम से अस्थायी तौर पर ब्रेक लिया है। टीम प्रबंधन ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह उनके जीवन का बेहद खास और भावुक पल है, और पूरी टीम इस खुशी के मौके पर उनके साथ है। हेड कोच रॉब वॉल्टर ने कहा कि फर्ग्यूसन के लिए यह समय उत्साह और खुशी से भरा हुआ है। टीम भी चाहती है कि वह अपने परिवार के साथ इस महत्वपूर्ण अवसर को जी सकें।

कनाडा के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे

लॉकी फर्ग्यूसन के घर लौटने का सीधा असर न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन पर पड़ेगा। वह 17 फरवरी को चेन्नई में कनाडा के खिलाफ होने वाले ग्रुप D के आखिरी मुकाबले में उपलब्ध नहीं रहेंगे। यह मुकाबला टीम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रबंधन ने साफ किया है कि फिलहाल उनकी जगह किसी नए खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाएगा।

सुपर-8 में वापसी की उम्मीद

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वॉल्टर ने बताया कि फर्ग्यूसन टूर्नामेंट के अगले चरण यानी सुपर-8 तक टीम से दोबारा जुड़ने की योजना में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो टीम के ट्रेवलिंग रिजर्व खिलाड़ी बेन सियर्स और कोल मैकोन्ची तैयार हैं और उन्हें मौका दिया जा सकता है।

टूर्नामेंट में फर्ग्यूसन का प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक लॉकी फर्ग्यूसन शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। उन्होंने तीन मैचों में चार विकेट लेकर न्यूजीलैंड के लिए सबसे सफल गेंदबाज का स्थान हासिल किया है। उनकी तेज गति और डेथ ओवरों में सटीक गेंदबाजी टीम के लिए बेहद अहम रही है। ऐसे में उनका अस्थायी रूप से टीम से दूर होना न्यूजीलैंड के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह सुपर-8 चरण से पहले वापसी कर लेंगे।

टीम और परिवार के बीच संतुलन

क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रम के बीच खिलाड़ियों के लिए परिवार के साथ महत्वपूर्ण पलों में मौजूद रहना आसान नहीं होता। लॉकी फर्ग्यूसन का यह फैसला दर्शाता है कि पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ-साथ पारिवारिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि उनकी गैरमौजूदगी में न्यूजीलैंड टीम कनाडा के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है और सुपर-8 में फर्ग्यूसन की वापसी टीम को कितना मजबूती देती है।



