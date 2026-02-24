स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की हार के बावजूद भारत-पाकिस्तान सेमीफाइनल की संभावना अभी भी जिंदा है। हालांकि इसके लिए दोनों टीमों को अपने-अपने सुपर-8 ग्रुप में टॉप-2 में जगह बनानी होगी।

सुपर-8 का समीकरण

ग्रुप-ए में शीर्ष दो स्थान पर रहने के बाद

India national cricket team को ग्रुप-1 में रखा गया।

Pakistan national cricket team को ग्रुप-2 में।

ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, जबकि पाकिस्तान का पहला सुपर-8 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था। दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी तभी भिड़ सकते हैं जब वे अपने-अपने ग्रुप में टॉप-2 में फिनिश करें।

‘पाकिस्तान क्लॉज’ और वेन्यू में बदलाव

टूर्नामेंट नियमों के मुताबिक, अगर पाकिस्तान किसी नॉकआउट मैच में पहुंचता है, तो मुकाबले का स्थान बदला जाएगा। पहला सेमीफाइनल मूल रूप से कोलकाता में होना था, लेकिन यदि उसमें पाकिस्तान शामिल होता है तो मैच को R. Premadasa Stadium में शिफ्ट किया जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के Wankhede Stadium में खेला जाएगा।

भारत-पाकिस्तान सेमीफाइनल के दो बड़े समीकरण

समीकरण A

भारत ग्रुप-1 में टॉपर बने

पाकिस्तान ग्रुप-2 में उपविजेता रहे

ऐसी स्थिति में दोनों टीमें 4 मार्च को कोलंबो में पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगी।

समीकरण B

भारत ग्रुप-1 में दूसरे स्थान पर रहे

पाकिस्तान ग्रुप-2 में टॉप करे

इस स्थिति में भी 4 मार्च को कोलंबो में भारत-पाकिस्तान टक्कर संभव है।

एक और संभावना

अगर दोनों टीमें क्वालीफाई तो कर जाएं, लेकिन ग्रुप पोजिशन अलग तरह से सेट हो, तो वे 5 मार्च को मुंबई में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में भी आमने-सामने आ सकती हैं।

इतिहास दोहराएगा क्या?

टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में भारत और पाकिस्तान आखिरी बार 2007 के फाइनल में भिड़े थे, जहां MS Dhoni की कप्तानी में भारत ने 7 रन से जीत दर्ज की थी। अगर 2026 में सेमीफाइनल में टक्कर होती है, तो यह 19 साल बाद दोनों का पहला नॉकआउट मुकाबला होगा।

भारत के सामने तत्काल चुनौती

फिलहाल भारत का ध्यान 26 फरवरी को चेन्नई के MA Chidambaram Stadium में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मुकाबले पर है। कप्तान Suryakumar Yadav की टीम को सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। नेट रन रेट भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है।