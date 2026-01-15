दुबई : दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड्ट ने साल 2025 के आखिरी महीने में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीता है जिससे टीम को आयरलैंड के खिलाफ T20I और ODI फॉर्मेट में सीरीज जीतने में मदद मिली।

वोल्वार्ड्ट ने इस महीने यह सम्मान पाने के लिए अपनी टीम की साथी सुने लुस को हराया जिन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से प्रभावित किया और सभी फॉर्मेट में 323 रन बनाए और आठ विकेट लिए और नवंबर की विनर शेफाली वर्मा को भी हराया, जिन्होंने भारत के लिए 5 T20I मैचों में 241 रन बनाए थे। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद वोलवार्ड्ट ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा और सिर्फ एक महीने में सभी फॉर्मेट में तीन शतक लगाकर एक शानदार साल का समापन किया।

वोलवार्ड्ट पहले T20I में अपने सबसे खतरनाक फॉर्म में थीं। उन्होंने 205.35 के शानदार स्ट्राइक रेट से नाबाद 115 रन बनाए जिसमें 15 चौके और चार छक्के शामिल थे। उनका दबदबा ODI सीरीज में भी जारी रहा, जहां उन्होंने ओपनिंग बल्लेबाजी की और पूरे मैच में अहम भूमिका निभाई। पहले मैच में 31 रन बनाने के बाद उन्होंने लगातार दो शतक लगाए जिसमें दूसरे वनडे में 111 गेंदों में 124 रन और आखिरी मैच में नाबाद 100 रन थे और सीरीज में क्लीन स्वीप किया।

वोलवार्ड्ट ने तीनों वनडे में 127.50 के शानदार औसत और 111.84 के स्ट्राइक रेट से 255 रन बनाए। T20I सीरीज में उन्होंने 190.27 के शानदार स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाए और सिर्फ एक बार आउट हुईं। यह वोलवार्ड्ट का दूसरा प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड है, उन्होंने इससे पहले अक्टूबर 2025 में यह अवॉर्ड जीता था, और यह सम्मान पाकर वह खुश और आभारी महसूस कर रही थीं।

उन्होंने कहा, 'मुझे एक बार फिर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने पर बहुत खुशी है। तीन महीनों में दो बार यह अवॉर्ड जीतना बहुत खास है और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं लंबे समय तक याद रखूंगी। मुझे आयरलैंड के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान बल्लेबाजी करना बहुत पसंद आया और वनडे तथा T20I दोनों फॉर्मेट में रन बनाकर योगदान देना बहुत फायदेमंद रहा।'

दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने कहा, 'ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 आने वाला है, इसलिए मेरा पूरा ध्यान इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने पर है। हमने हाल के ICC इवेंट्स में असली प्रोग्रेस दिखाई है, और मैं इंग्लैंड और वेल्स में आने वाली गर्मियों को लेकर उत्साहित हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना योगदान देती रहूंगी और टीम को आखिर तक ले जाने में मदद करूंगी।'