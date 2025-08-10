मेलबर्न : शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को उम्मीद है कि वह एशेज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में वापसी करने में सफल रहेंगे और वह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में पारी का आगाज करने के लिए भी तैयार हैं।

लाबुशेन को 2019 के बाद पहली बार वेस्टइंडीज में हाल ही में हुई श्रृंखला की शुरुआत में टेस्ट टीम से बाहर किया गया था। पिछले दो वर्षों में उनका औसत 27.82 था। इस बीच वह केवल एक शतक लगा पाए। उन्होंने टीम से बाहर किए जाने के बाद हालांकि कड़ा अभ्यास किया।

लाबुशेन ने टीम से बाहर किए जाने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में न्यूज कॉर्प से कहा, ‘इससे (टीम से बाहर किए जाने से) मुझे आत्मचिंतन का अवसर मिला और मीडिया का दबाव भी नहीं रहा, जो कहता था कि मार्नस को बाहर करना होगा। मैं मुझ पर संदेह करने वालों को गलत साबित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।' लाबुशेन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल में खेला था, जहां उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए 17 और 22 रन बनाए थे।

ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम का प्रदर्शन हाल में अच्छा नहीं रहा और लाबुशेन का कहना है कि अगर पारी की शुरुआत करने का मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर से खेलना है तो वह यह भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, ‘मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। अगर टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए मुझे सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करनी है तो यह ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किस नंबर पर बल्लेबाजी करना पसंद करता हूं तो जाहिर है कि मैंने अपने पूरे करियर में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की है, लेकिन अभी मैं जिस स्थिति में हूं उसे देखते हुए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।'

अब तक 58 टेस्ट मैच खेलने वाले 31 वर्षीय लाबुशेन ने कहा, ‘मैंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पारी की शुरुआत की थी। मैंने वहां अच्छी शुरुआत की थी लेकिन उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया।'