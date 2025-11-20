स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव सुर्खियों में हैं। पहले टेस्ट में हार के बाद यह मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम है, और इस मैच से पहले कुलदीप ने एक अटैकिंग बॉलर के रूप में अपनी सोच और भूमिका को खुलकर साझा किया। उन्होंने कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के समर्थन को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने वाला मुख्य कारण बताया। कुलदीप का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसका लुत्फ़ ही अलग है और आने वाले वर्ष उनके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे।

कुलदीप यादव ने बताया अपना ‘अटैकिंग’ बॉलिंग एप्रोच

गुवाहाटी टेस्ट से पहले कुलदीप यादव ने बताया कि वह खुद को हमेशा एक अटैकिंग बॉलर के रूप में देखते हैं। जियोस्टार से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्षों तक टीम में खेलते हुए उन्होंने अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से समझा है।उन्होंने कहा, “मैं एक अटैकिंग बॉलर हूं और मेरा काम विकेट लेना है। कोच और कप्तान ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया है, जिस वजह से मुझे हमेशा क्लैरिटी रहती है। मैं जब भी गेंदबाज़ी करता हूं, मेरा फोकस सिर्फ़ अटैक पर होता है।” कुलदीप ने आगे कहा कि उनकी बॉलिंग उसी अंदाज़ में तैयार की जाती है जहां विकेट लेने के मौके अधिक बनें, चाहे पिच कैसा भी व्यवहार कर रही हो।

टेस्ट क्रिकेट : चुनौती, आनंद और भविष्य की योजनाएं

कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट को सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण फॉर्मेट बताया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सभी फॉर्मेट में खेलना एक बड़ी उपलब्धि और “लक्ज़री” है। उन्होंने कहा, “टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए बेहद खास है। आने वाले 4–5 साल इस फॉर्मेट में मेरे करियर के लिए निर्णायक होंगे। इसलिए फिटनेस और निरंतर प्रदर्शन पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा।” कुलदीप के इस बयान से साफ है कि वे रेड-बॉल क्रिकेट में खुद को और अधिक प्रभावी बनाने पर काम कर रहे हैं।

मोहम्मद सिराज ने बताया मजबूत टीमों के खिलाफ खेलना क्यों फायदेमंद

दूसरे टेस्ट से पहले भारत के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों का सामना करना हर गेंदबाज़ के लिए सीखने का बड़ा अवसर होता है। सिराज बोले, “जब आप बड़े खिलाड़ियों को आउट करते हैं, तो आपकी स्किल और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी होती है। मजबूत टीम के खिलाफ गेंदबाज़ी से आपकी गलतियाँ जल्दी सामने आती हैं और आप जल्दी सुधार कर पाते हैं।” उनके अनुसार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इससे उनके खेल में निखार आता है।

टीम इंडिया को झटका: कप्तान शुभमन गिल बाहर

भारत की तैयारी के बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। कोलकाता टेस्ट में लगी यह चोट अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। उन्हें बाहर होने पर टीम की कप्तानी संभालेंगे ऋषभ पंत, जो इस समय टीम के उप-कप्तान भी हैं। गिल की जगह भारत को साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी को चुनना पड़ सकता है।

