स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन भारत में 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। कुलदीप ने अपनी फिरकी से कप्तान तेम्बा बावुमा (3) को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच करावाकर ये रिकार्ड अपने नाम किया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने 87 इनिंग्स ली। भारत के कुलदीप ने UAE में सबसे ज्यादा विकेट्स झटके हैं।

कुलदीप यादव द्वारा प्रत्येक देश में अंतर्राष्ट्रीय विकेट्स की लिस्ट

भारत में 150* (87 पारियां)

यूएई में 34 (18 पारियां)

वेस्टइंडीज में 33 (17 पारियां)

श्रीलंका में 27 (16 पारियां)

दक्षिण अफ्रीका में 24 (10 पारियां)

इंग्लैंड में 20 (13 पारियां)

ऑस्ट्रेलिया में 15 (9 पारियां)

न्यूजीलैंड में 12 (6 पारियां)

बांग्लादेश में 9 (3 पारियां)

आयरलैंड में 7 (2 पारियां)

अमेरिका में 5 (3 पारियां)

जिम्बाब्वे में 3 (3 पारियां)

मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन लंच के लिए खेल रोके जाने तक 3 विकेट पर 105 रन बना लिए। इस समय वियान मुल्डर 22 और टोनी डि जोर्जी 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत के लिए जसप्रीत ने चार ओवर में 9 रन देकर दो जबकि कुलदीप यादव ने 7 ओवर में 24 रन देकर एक सफलता हासिल की। एडेन माक्ररम (31) और रियान रिकेलटन (23) ने 57 रन की साझेदारी के साथ दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन बुमराह ने दो ओवर के अंदर दोनों को चलता कर मैच में भारत की वापसी करा दी। कुलदीप ने इसके बाद अपनी फिरकी पर कप्तान तेम्बा बावुमा (तीन) को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया।