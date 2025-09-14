कानपुर (उत्तर प्रदेश) : भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच बहुप्रतीक्षित क्रिकेट मैच से पहले कुलदीप यादव के बचपन के कोच कपिल पांडे (Kapil Pandey) ने रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ सलाह साझा की। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे ने जोर देकर कहा कि भले ही टीम इंडिया मजबूत है, लेकिन टीम को इस मैच में अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। पांडे ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत मजबूत है, लेकिन टीम इंडिया (Team India) को अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच हर हाल में जीतना है।' इस मैच को जीतने के लिए पांडे ने कुछ खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के बारे में सलाह दी।

पांडे के अनुसार अभिषेक शर्मा और शुभम गिल जैसे बल्लेबाजों को मैच की अच्छी शुरुआत देनी चाहिए। पांडे ने कहा, 'हम जो भी टीम गेम खेलें, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हमारे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमें अच्छी शुरुआत देंगे। वहीं संजू सैमसन, तिलक वर्मा, कप्तान सूर्यकुमार यादव और हर तरह की बल्लेबाजी करने में सक्षम हार्दिक पांड्या को सिंगल और डबल रन बनाकर 250 रनों के आसपास स्कोर करना होगा। लेकिन ऐसे में अगर हमें विकेट मिलता है, तो हमें आकर उसे लेना होगा।'

पांडे ने कहा, 'संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या को 250 रनों का लक्ष्य बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। पांडे ने यह भी सलाह दी कि अगर भारत पहले गेंदबाजी करता है, तो हमें पाकिस्तान को 150 रनों पर रोकना होगा। अगर हम पहले गेंदबाजी करते हैं, तो हमें उन्हें 150 रनों के आसपास रोकना होगा, क्योंकि हमारे पास बुमराह जैसे गेंदबाज हैं जिनके साथ मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज भी हैं, और अब हमारे पास आकाशदीप और अर्शदीप सिंह भी हैं। इसलिए अगर आप इन सब बातों पर गौर करें, तो गेंदबाजी पक्ष बहुत अच्छा है।'

उन्होंने आगे कहा कि 20 ओवर के मैच में खिलाड़ियों को 10 ओवर तक ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इसके बाद 11 से 20 ओवर तक, रन रेट को बनाए रखना चाहिए। पांडे ने कहा, '20 ओवर के मैच में आपको 10 ओवर तक नजर रखनी होती है। जब हम 11 से 20 ओवर के बीच खेलते हैं, तो हमें रन रेट को बनाए रखना होता है।'

इसके अलावा बचपन के कोच को उम्मीद है कि कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेंगे, जैसा उन्होंने पिछले एशिया कप में किया था और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है। इसलिए इस मैच को जीतना पूरी टीम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, 'कुलदीप यादव से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपने एशिया कप में दिखाया, पिछले एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ आपने 5 विकेट लिए थे, मैं चाहता हूं कि इस बार भी आप 5 विकेट लें... खिलाड़ियों पर काफी दबाव है क्योंकि भारत में यह सिर्फ एक खेल नहीं है। यह एक धर्म की तरह है। भारत के सभी लोग यह मैच जीतना चाहते हैं। इसलिए पूरी टीम की जिम्मेदारी है कि इस मैच को जीतकर लोगों को एक तोहफा दें, ताकि एक बार फिर लोग दिवाली से पहले दिवाली मना सकें।'