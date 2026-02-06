स्पोर्ट्स डेस्क : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फैंस के लिए ‘ई साला कप नमदू’ लंबे समय तक उम्मीद और इंतजार का प्रतीक रहा। लेकिन महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के फाइनल में मिली यादगार जीत के साथ यह नारा अब एक दबदबे वाली सच्चाई बन गया है। गुरुवार रात RCB विमेंस टीम ने इतिहास रचते हुए न सिर्फ खिताब जीता, बल्कि फ्रेंचाइजी को एक साथ IPL और WPL की मौजूदा चैंपियन बनाने का गौरव भी दिलाया।

विराट कोहली का भावुक रिएक्शन

इस ऐतिहासिक पल पर RCB की पहचान और आत्मा माने जाने वाले विराट कोहली खुद को रोक नहीं पाए। विनिंग रन बनते ही कोहली सोशल मीडिया पर आए और टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि RCB फिर से चैंपियन बनी है और यह पल पूरे बेंगलुरु और उसके फैंस के लिए गर्व का है। कोहली ने खास तौर पर कप्तान स्मृति मंधाना, पूरी टीम और मैनेजमेंट को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत उनके संघर्ष और मेहनत का नतीजा है।

RCB का टूटा लंबा ट्रॉफी सूखा

RCB दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली फ्रेंचाइजी में से एक है, लेकिन सालों तक ट्रॉफी की कमी उसे चुभती रही। महिला टीम ने 2024 में पहला WPL खिताब जीतकर इस सिलसिले की शुरुआत की थी। इसके बाद 2025 में पुरुष टीम ने रजत पाटीदार की कप्तानी में IPL ट्रॉफी जीतकर 18 साल का इंतजार खत्म किया। अब 2026 में महिला टीम ने दूसरा WPL खिताब जीतकर इस स्वर्णिम दौर को और खास बना दिया है।

वडोदरा में रिकॉर्ड तोड़ फाइनल

वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला गया WPL 2026 फाइनल रोमांच से भरा रहा। दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार चौथे फाइनल में पहुंचते हुए जेमिमा रोड्रिग्स की अर्धशतकीय पारी की मदद से 203 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो WPL फाइनल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था।

स्मृति मंधाना की कप्तानी पारी

इतने बड़े लक्ष्य के सामने RCB की कप्तान स्मृति मंधाना ने नेतृत्व और बल्लेबाज़ी दोनों में कमाल दिखाया। उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में 87 रन की विस्फोटक पारी खेली। जॉर्जिया वोल के साथ उनकी 165 रन की साझेदारी ने दिल्ली की गेंदबाज़ी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। आखिरी ओवरों में थोड़ा दबाव आया, लेकिन RCB ने दो गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। यह WPL इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज साबित हुआ।

RCB का ऐतिहासिक ‘डबल’

इस जीत के साथ RCB इतिहास की पहली फ्रेंचाइजी बन गई है, जो एक ही समय में IPL और WPL दोनों की मौजूदा चैंपियन है। 2025-26 का दौर अब बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के लिए गोल्डन एरा के रूप में याद किया जाएगा।

पूरे सीजन में दिखा दबदबा

WPL 2026 में RCB ने शुरुआत से ही दम दिखाया। लीग स्टेज में आठ में से छह मैच जीतकर टीम सीधे फाइनल में पहुंची। स्मृति मंधाना ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की, यह साबित करते हुए कि कप्तानी का दबाव उन्हें और निखारता है।