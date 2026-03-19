स्पोर्ट्स डेस्क : Sanju Samson के Chennai Super Kings में शामिल होने के बाद टीम की कप्तानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। IPL 2026 मिनी-ऑक्शन से पहले हुए बड़े ट्रेड में सैमसन टीम से जुड़े, जिससे फैंस के बीच नई उम्मीदें जगी हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीम को इस मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

मोहम्मद कैफ की साफ राय

पूर्व भारतीय बल्लेबाज Mohammad Kaif का मानना है कि CSK को फिलहाल सैमसन को कप्तानी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी पर एक साथ बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग और कप्तानी का दबाव डालना सही नहीं होगा। उनके अनुसार, टीम को लंबी योजना के तहत सैमसन को धीरे-धीरे इस भूमिका के लिए तैयार करना चाहिए।

ऋतुराज गायकवाड़ पर भरोसा बनाए रखना जरूरी

कैफ ने यह भी कहा कि टीम को मौजूदा कप्तान Ruturaj Gaikwad पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। गायकवाड़ पहले ही अपनी बल्लेबाजी और लीडरशिप से खुद को साबित कर चुके हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें सपोर्ट देकर स्थिरता बनाए रखना चाहती है।

धोनी के बाद सैमसन बन सकते हैं भविष्य

MS Dhoni के बाद सैमसन को टीम का भविष्य माना जा रहा है। वह विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं और टॉप ऑर्डर में अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि, टीम उन्हें तुरंत कप्तान बनाने के बजाय धीरे-धीरे इस भूमिका के लिए तैयार करना चाहती है।

चेन्नई की संस्कृति को समझना जरूरी

कैफ के अनुसार, सैमसन को अभी चेन्नई की टीम कल्चर और फैंस की उम्मीदों को समझने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि CSK जैसी टीम में कप्तानी संभालना आसान नहीं होता, इसलिए बिना पूरी समझ के इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सही फैसला नहीं होगा।

IPL 2026 में RR के खिलाफ होगा डेब्यू

Sanju Samson IPL 2026 के पहले मैच में अपनी पुरानी टीम Rajasthan Royals के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। यह मुकाबला 30 मार्च को गुवाहाटी में खेला जाएगा, जो सैमसन के लिए खास होने वाला है।