स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक ने अपनी पसंदीदा आरसीबी की ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन चुनी है। इस टीम के चयन में हाल के वर्षों के प्रदर्शन का साफ असर देखने को मिला। खासकर 2025 में आरसीबी की ऐतिहासिक खिताबी जीत के बाद टीम के कई मौजूदा खिलाड़ियों को कार्तिक ने अपनी सर्वश्रेष्ठ आरसीबी टीम में शामिल किया है।

कार्तिक की इस टीम में पुराने दिग्गज खिलाड़ियों के साथ-साथ हाल के सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को भी जगह मिली है। हालांकि टीम का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला कप्तानी को लेकर रहा।

कप्तानी के लिए विराट नहीं, रजत पाटीदार पर भरोसा

कार्तिक ने अपनी ऑल-टाइम RCB टीम की कमान विराट कोहली को देने के बजाय रजत पाटीदार को सौंपी है। यह फैसला कई प्रशंसकों के लिए हैरान करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि कोहली लंबे समय तक RCB के कप्तान रहे हैं और टीम के सबसे बड़े खिलाड़ियों में गिने जाते हैं।

कार्तिक का मानना है कि पाटीदार ने बहुत कम समय में अपनी बल्लेबाजी और नेतृत्व से बड़ा प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने कहा कि कोहली ने कई सीजन तक टीम का नेतृत्व किया और शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन RCB को खिताब दिलाने वाले कप्तान होने के कारण पाटीदार उनकी पसंद बने। पाटीदार ने 2025 के सीजन में अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

ओपनिंग में क्रिस गेल और फाफ डु प्लेसिस

बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो कार्तिक ने आरसीबी के दो विस्फोटक बल्लेबाजों क्रिस गेल और फाफ डु प्लेसिस को ओपनर के तौर पर चुना है। दोनों खिलाड़ी IPL में RCB के लिए कई यादगार पारियां खेल चुके हैं। गेल अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, जबकि डु प्लेसिस ने टीम को कई बार मजबूत शुरुआत दी है। इन दोनों के ओपनिंग करने का मतलब है कि आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली को इस टीम में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रखा गया है।

मिडिल ऑर्डर में कोहली, पाटीदार और एबी डिविलियर्स

कार्तिक ने तीसरे नंबर पर विराट कोहली को रखा है, जो आरसीबी के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। चौथे नंबर पर कप्तान रजत पाटीदार को जगह दी गई है। पांचवें नंबर पर टीम के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक एबी डिविलियर्स को शामिल किया गया है। डिविलियर्स अपनी 360-डिग्री बल्लेबाजी शैली के लिए मशहूर रहे हैं और उन्होंने आरसीबी के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। यह मिडिल ऑर्डर टीम को स्थिरता और आक्रामकता दोनों प्रदान करता है।

विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा, ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या

कार्तिक ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा को चुना है। भले ही उन्होंने आरसीबी के लिए ज्यादा सीजन नहीं खेले हों, लेकिन अपने आक्रामक अंदाज और तेज रन बनाने की क्षमता के कारण उन्हें टीम में जगह मिली है।

सातवें नंबर पर ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या को रखा गया है। कार्तिक ने क्रुणाल की तारीफ करते हुए कहा कि 2025 के फाइनल मुकाबले में उनकी गेंदबाजी और महत्वपूर्ण मौकों पर किए गए प्रदर्शन ने टीम को खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। खासकर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनके प्रदर्शन को बेहद अहम माना गया।

गेंदबाजी में अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा

गेंदबाजी आक्रमण में कार्तिक ने उन खिलाड़ियों को चुना है जिन्होंने आरसीबी के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम का मुख्य पेसर बनाया गया है। सिराज पिछले कुछ वर्षों में आरसीबी के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में शामिल रहे हैं। इसके अलावा हर्षल पटेल को भी टीम में जगह दी गई है, जो अपनी धीमी गेंदों और डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी युजवेंद्र चहल को दी गई है, जिन्होंने आरसीबी के लिए कई सीजन तक शानदार गेंदबाजी की और टीम के प्रमुख विकेट-टेकर रहे।

जोश हेजलवुड को भी मिली जगह

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को टीम में 11वें खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। हेजलवुड ने 2025 के सीजन में अपनी सटीक लाइन-लेंथ और महत्वपूर्ण विकेट लेकर आरसीबी की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी मौजूदगी से टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण और मजबूत नजर आता है।

दिनेश कार्तिक की आरसीबी ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन

दिनेश कार्तिक द्वारा चुनी गई आरसीबी की ऑल-टाइम टीम इस प्रकार है: क्रिस गेल, फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), एबी डिविलियर्स, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल और जोश हेजलवुड।