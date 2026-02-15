Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : रविवार, 15 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-ए मुकाबले में आमने-सामने होंगी। दोनों टीमें अपने शुरुआती दो मैच जीतकर अजेय हैं। इस हाई-वोल्टेज मैच की विजेता टीम लगभग सुपर-8 में जगह पक्की कर लेगी और टूर्नामेंट में मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल करेगी।

विवाद से मुकाबले तक

मैच से पहले कुछ समय के लिए अनिश्चितता का माहौल बना रहा। पाकिस्तान की ओर से बहिष्कार की चर्चा हुई, लेकिन ICC, PCB और BCB की त्रिपक्षीय बैठक के बाद पाकिस्तान सरकार ने यू-टर्न लिया और मैच के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। अब सारा ध्यान मैदान के 22 गज पर है।

पाकिस्तान ने आखिरी बार कब हराया था भारत को?

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत को आखिरी (और अब तक इकलौती) बार 24 अक्टूबर 2021 को हराया था। यह मुकाबला 2021 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 चरण में दुबई में खेला गया था। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था और 13 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151/7 का स्कोर बनाया था।

उस मैच के स्टार खिलाड़ी

Babar Azam – 68* रन
Mohammad Rizwan – 79* रन
Shaheen Afridi – नई गेंद से घातक स्पेल; बाबर और रिजवान ने 152 रनों की अटूट ओपनिंग साझेदारी कर इतिहास रच दिया था। यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पहली जीत थी।

2021 का ऐतिहासिक उलटफेर

दुबई में खेले गए उस मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआत से दबाव बनाया। शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा और केएल राहुल को जल्दी आउट कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद हारिस रऊफ और हसन अली ने रन गति पर अंकुश लगाया। जवाब में बाबर और रिजवान ने संयमित और आक्रामक बल्लेबाजी का मिश्रण पेश करते हुए बिना विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल किया।

टी20 वर्ल्ड कप हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

2026 से पहले तक टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 8 मुकाबले हुए हैं। भारत – 7 जीत, पाकिस्तान – 1 जीत (2021)

भारत ने 2007 में ग्रुप मैच (बॉल-आउट) और फाइनल दोनों जीते थे।
2022 मेलबर्न में भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज की (विराट कोहली की 82* रन की पारी)।
2024 न्यूयॉर्क में भारत ने 6 रन से मुकाबला जीता।