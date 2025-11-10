स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक क्रिकेट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आ चुकी है और अब दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे।

इस दौरे की शुरुआत 14 नवंबर से पहले टेस्ट मैच के साथ होगी, जबकि आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि ऋषभ पंत लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज शेड्यूल

पहला टेस्ट: 14 से 18 नवंबर, ईडन गार्डन्स, कोलकाता, सुबह 9:30 बजे से

दूसरा टेस्ट: 22 से 26 नवंबर, बरसापारा स्टेडियम, गुवाहाटी, सुबह 9:30 बजे से

वनडे सीरीज शेड्यूल

पहला वनडे: रांची, 30 नवंबर, 1:30 बजे से

दूसरा वनडे: रायपुर, 3 दिसंबर, 1:30 बजे से

तीसरा वनडे: विशाखापट्टनम, 6 दिसंबर, 1:30 बजे से

टी20 सीरीज शेड्यूल

पहला टी20 – 9 दिसंबर, कटक

दूसरा टी20 – 11 दिसंबर, न्यू चंडीगढ़

तीसरा टी20 – 14 दिसंबर, धर्मशाला

चौथा टी20 – 17 दिसंबर, लखनऊ

पांचवां टी20 – 19 दिसंबर, अहमदाबाद, सभी मैच शाम 7 बजे से शुरू होंगे।