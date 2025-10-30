स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक जमाया था। लेकिन इस यादगार पारी के बाद एक मजेदार घटना हुई — कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें डांट दिया!

“मैंने पीठ कर ली थी ड्रेसिंग रूम की ओर”

केएल राहुल ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि वह चार महीनों की चोट के बाद टीम में लौटे थे। उस मुकाबले में शतक लगाने के बाद उन्होंने एक खास सेलिब्रेशन किया, “स्टैच्यू पोज़” में खड़े होकर उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ पीठ कर ली थी। राहुल बताते हैं, “द्रविड़ सर ने पूछा — ‘क्यों पीठ कर ली ड्रेसिंग रूम की ओर?’ मैंने कहा — सर, कोई बुरा इरादा नहीं था, बस सपना था कि एक दिन मेरा स्टैच्यू बने।”

द्रविड़ का जवाब हुआ वायरल

राहुल ने बताया कि द्रविड़ का जवाब सुनकर पूरी टीम हंस पड़ी। द्रविड़ ने मुस्कराते हुए कहा, “स्टैच्यू तेरा? मेरा नहीं बना, तेरा बन जाएगा?” यह जवाब सोशल मीडिया पर फैंस के बीच खूब वायरल हो गया।

राहुल-कोहली की रिकॉर्ड साझेदारी

उस मुकाबले में राहुल ने 111 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 122 रन बनाए। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 233 रन की नाबाद साझेदारी की, जिससे भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से मात दी।

राहुल का करियर ट्रैक पर

केएल राहुल ने बताया कि यह पारी उनके आत्मविश्वास की वापसी का टर्निग पॉइंट थी। उन्होंने कहा, “चार महीने तक मैं खुद से कहता रहा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। यह मैच उसी मेहनत का नतीजा था।”

आगामी सीरीज में फिर दिखेंगे एक्शन में

राहुल हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेले थे और अब वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे, जो 30 नवंबर से शुरू होगी।