नई दिल्ली : भारत और वेस्टइंडीज के बीच 10 अक्टूबर से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले भारत के दो बेहतरीन बल्लेबाज रवींद्र जडेजा और केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। श्रृंखला का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से शुरू होगा, जिसमें भारत पहले ही श्रृंखला में 1-0 से आगे है।

जडेजा ने अहमदाबाद टेस्ट में शानदार 104* रन बनाए थे और चार विकेट लेने के साथ 'प्लेयर ऑफ द मैच' का सम्मान हासिल किया था, इस उपलब्धि से केवल 10 रन दूर हैं। उन्होंने 86 टेस्ट मैचों में 38.73 की औसत से 3,990 रन बनाए हैं, जिसमें छह शतक और 27 अर्द्धशतक शामिल हैं। इस साल यह ऑलराउंडर जबरदस्त फॉर्म में है। उन्होंने 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 82.37 की औसत से 659 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। इंग्लैंड में 516 रनों की सीरीज और कई अहम योगदानों के साथ यह ऑलराउंडर अभूतपूर्व फॉर्म में है, जो जल्द ही रुकने वाला नहीं लगता।

केएल ने अहमदाबाद में घरेलू टेस्ट शतक के अपने 9 साल के सूखे को तोड़ा और अब वह अपने अविश्वसनीय स्कोरिंग क्रम को जारी रखना चाहेंगे। वर्तमान में वह 64 टेस्ट मैचों की 112 पारियों में 36.00 की औसत से 3,889 रन बना चुके हैं, जिसमें 11 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 199 है। 111 रन और बनाने पर वह यह उपलब्धि हासिल कर लेंगे। दाएं हाथ का यह शानदार बल्लेबाज इस साल टेस्ट मैचों में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। उन्होंने 7 मैचों और 13 पारियों में लगभग 50 की औसत, तीन शतकों और दो अर्द्धशतकों के साथ 649 रन बनाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 137 रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 532 रनों की सीरीज के साथ कर्नाटक के इस स्टार ने इस साल अपनी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज हासिल की।