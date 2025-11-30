Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ और सीमित ओवरों में भरोसेमंद कप्तान केएल राहुल ने पिछले कुछ समय में वनडे कप्तान के रूप में अपनी शानदार निरंतरता से सभी का ध्यान खींचा है। राहुल ने अपनी पिछली 5 ODI पारियों में न सिर्फ टीम को स्थिरता दी, बल्कि अहम मौकों पर जिम्मेदारी उठाते हुए मैच का रुख मोड़ने का काम भी किया है। उनके इन प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक तकनीकी तौर पर मजबूत खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि शांत दिमाग वाले नेता भी हैं। हालिया पारियों में उनके रन सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि टीम के लिए मजबूत स्तंभ की तरह रहे हैं। 

बतौर कप्तान केएल राहुल की पिछली 5 ODI पारियां 

केएल राहुल ने कप्तानी में हमेशा दबाव को अवसर में बदला है। उनकी पिछली 5 पारियां इस बात का सबूत हैं। चाहे तेज लक्ष्य का पीछा करना हो या शुरुआत में विकेट गिर जाने के बाद इनिंग्स को संभालना—राहुल की हर पारी टीम की ज़रूरत के समय आई।

58 (63)*
52 (38)
56 (64)
21 (35)
60 (56)

इन पारियों में राहुल ने तेज और नियंत्रित दोनों तरह की बल्लेबाज़ी का शानदार मिश्रण दिखाया। जहाँ 52(38) और 60(56) जैसी पारियों ने उनकी आक्रामक सोच को दर्शाया, वहीं 58*(63) और 56(64) जैसी पारियाँ उनके ऐंकर की भूमिका की पुष्टि करती हैं।

मिडिल ऑर्डर में स्थिरता की सबसे बड़ी वजह

भारत को लंबे समय से एक ऐसे बल्लेबाज़ की तलाश थी जो मिडिल ऑर्डर में स्थिति के अनुसार खेल बदल सके। राहुल ने कप्तान बनने के बाद जिम्मेदारी और परिपक्वता दोनों को नए स्तर पर ले जाकर टीम इंडिया को वह संतुलन दिया है जिसकी कमी महसूस की जा रही थी। टॉप ऑर्डर के जल्दी गिरने पर राहुल ने बार-बार इनिंग्स को संभाला है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह टीम की स्थिति देखकर अपने स्ट्राइक रेट और शॉट चयन को तुरंत बदल लेते हैं।

कप्तानी में राहुल का शांत स्वभाव बनी टीम की ताकत 

कप्तान के रूप में राहुल का शांत मिजाज टीम को मैच में टिके रहने में मदद करता है। मैदान पर उनका संयम गेंदबाज़ों और युवा खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भरता है। उनकी कप्तानी का असर सिर्फ उनके खुद के प्रदर्शन पर ही नहीं, बल्कि पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज में भी साफ़ नजर आता है।

अगले टूर्नामेंट के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीद 

लगातार 50+ स्कोर बनाना यह बताता है कि राहुल सिर्फ लय में नहीं हैं, बल्कि उच्च स्तर पर फॉर्म को कायम रखने में भी सक्षम हैं। जैसे-जैसे बड़े टूर्नामेंट करीब आ रहे हैं, राहुल की यह निरंतरता भारत के लिए मैच-विनिंग साबित हो सकती है। ODI क्रिकेट में उनका यह प्रदर्शन भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है कि भारत को एक भरोसेमंद कप्तान के साथ-साथ ऐसा बल्लेबाज़ भी मिला है जो दबाव में चमकना जानता है।