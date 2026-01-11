वडोदरा: न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हुई वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने मैदान पर उतरते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। खास बात यह रही कि इस उपलब्धि के लिए उन्हें बल्ला उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी।

सौरव गांगुली को छोड़ा पीछे

पहले वनडे में जैसे ही विराट कोहली प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतरे, उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया। यह कोहली का 309वां वनडे इंटरनेशनल मुकाबला था, जबकि गांगुली ने भारत के लिए 308 वनडे खेले थे।

भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले टॉप-5 खिलाड़ी:

सचिन तेंदुलकर – 463 मैच

एमएस धोनी – 347 मैच

राहुल द्रविड़ – 340 मैच

मोहम्मद अजहरुद्दीन – 334 मैच

विराट कोहली – 309 मैच

सौरव गांगुली – 308 मैच

2027 वर्ल्ड कप तक और ऊपर जा सकते हैं

विराट कोहली का लक्ष्य 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने का है। अगर भारतीय टीम इस दौरान करीब 45 वनडे मैच खेलती है, तो कोहली आसानी से इस सूची में दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोहली का वर्कलोड भी कम है, जिससे उनकी फिटनेस लंबे समय तक बनी रहने की उम्मीद है।

एक और बड़े रिकॉर्ड के करीब

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विराट कोहली तीनों फॉर्मेट मिलाकर 27,975 इंटरनेशनल रन बना चुके हैं। वह जल्द ही 28,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर सकते हैं। ऐसा करते ही वह सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। संगकारा के 28,016 रन हैं और कोहली को उन्हें पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ 42 रनों की जरूरत है।

रिकॉर्ड्स की सीरीज में विराट

एक तरफ जहां कोहली सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी वह शीर्ष स्थान के करीब हैं। मौजूदा फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए यह सीरीज विराट कोहली के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है।