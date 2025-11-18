स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपने सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को रिलीज कर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। 12 सीजन तक टीम के स्तंभ रहे रसेल को बाहर करने का निर्णय न सिर्फ प्रशंसकों को चौंकाने वाला लगा है, बल्कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी इसे फ्रैंचाइजी की बड़ी भूल बताया है। कैफ का मानना है कि रसेल जैसे खिलाड़ियों का कोई विकल्प नहीं होता और इतने लंबे समय तक टीम को मैच जिताने वाले दिग्गज को रिलीज करना रणनीतिक रूप से गलत कदम है।

आंद्रे रसेल का शानदार आईपीएल करियर

रसेल ने केकेआर के साथ 12 यादगार सीजन बिताए, जिसमें उन्होंने 133 मैच खेलकर अपनी विस्फोटक क्षमता का लोहा मनवाया।

2593 रन,

174.97 का स्ट्राइक रेट,

122 विकेट,

कई मैच जीतने वाली पारियां

ये आंकड़े बताते हैं कि रसेल सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि केकेआर की पहचान थे। हालांकि वे आईपीएल 2025 के लिए रिटेन किए गए थे, लेकिन 2026 की नीलामी से पहले अचानक रिलीज कर दिया गया, जिससे कई प्रशंसकों में निराशा फैल गई।

मोहम्मद कैफ ने फैसले पर उठाए सवाल

अपने यूट्यूब चैनल पर कैफ ने रसेल को “पीढ़ी में एक बार आने वाला खिलाड़ी” बताया और KKR का यह कदम गलत ठहराया। उनके अनुसार रसेल का अनुभव और विस्फोटक कौशल उन्हें किसी भी टीम का सबसे बड़ा मैच विनर बनाता है।कैफ ने कहा, “रसेल को रिलीज करना सही नहीं है। आपने उन्हें 12 करोड़ में खरीदा था, जो उनकी प्रतिभा के हिसाब से बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। अगर वे फॉर्म में नहीं थे, तो बाद में उन्होंने रन भी बनाए। इतने बड़े खिलाड़ी को बाहर करना हैरान करने वाला कदम है।” कैफ का यह भी मानना है कि यह फैसला नए मुख्य कोच अभिषेक नायर के आने का प्रभाव हो सकता है।

अनुभव की अहमियत और रसेल की तुलना में कमी

कैफ ने जोर देकर कहा कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अनुभव अमूल्य होता है। उन्होंने कैमरन ग्रीन को संभावित लक्ष्य माना, लेकिन उनकी तुलना रसेल से नहीं की जा सकती। कैफ ने कहा, “रसेल की शक्ति और क्षमता इतनी है कि कैमरन ग्रीन जैसे चार खिलाड़ी भी उसे नहीं भर सकते। वह 100 मीटर से ऊपर के छक्के सहजता से लगा सकते हैं और कई मैच ऐसे जीते हैं जहाँ जीत की उम्मीद नहीं होती थी।” उन्होंने यह भी बताया कि ग्रीन आमतौर पर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, जबकि रसेल सातवें नंबर पर अपनी मारक क्षमता से मैच का रुख बदल देते हैं। ग्रीन के पास वह ‘फिनिशिंग’ क्षमता नहीं है जो रसेल को खास बनाती है।

क्या नीलामी में वापस आएंगे रसेल?

केकेआर नीलामी में 64.3 करोड़ रुपए के विशाल पर्स के साथ उतर रहा है जो नीलामी इतिहास में सबसे बड़ा पर्स माना जा रहा है। इस पर्स के साथ टीम के पास रिलीज किए गए खिलाड़ियों को कम कीमत पर वापस खरीदने का मौका होगा। कैफ ने सिफारिश की कि अगर टीम रणनीतिक रूप से समझदार है, तो रसेल को दोबारा खरीदना चाहिए। रसेल की ऊर्जा, अनुभव और मैच विनिंग क्षमता किसी भी टीम के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है।