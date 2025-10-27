स्पोर्ट्स डेस्क: कर्नाटक के अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर (Karun Nair) ने 2025-26 में गोवा के खिलाफ शानदार नाबाद 174 रन की पारी खेलकर चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया। इंग्लैंड दौरे के बाद टेस्ट टीम से बाहर किए गए नायर ने कहा कि पिछले दो सालों की मेहनत के बाद उन्हें सिर्फ एक सीरीज में आजमाना "नाइंसाफी" थी।

नायर ने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो यह काफी निराशाजनक है। पिछले दो सालों में मैंने जो प्रदर्शन किया है, उसके बाद मुझे सिर्फ एक सीरीज़ नहीं, बल्कि और मौके मिलने चाहिए थे।”

नायर ने यह भी बताया कि कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे बात की और समर्थन जताया, लेकिन अब वे केवल रन बनाने और टीम को जीत दिलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “बिलकुल असर पड़ता है, लेकिन अगला विचार यही होता है कि अपना काम करो — रन बनाओ और बाकी लोगों को अपनी राय रखने दो।”

इंग्लैंड दौरे पर नायर ने 4 टेस्ट में 205 रन बनाए थे, औसत 25.62 रहा था। वहीं, चयनकर्ता अजित आगरकर ने कहा था कि, “हमने उनसे ज्यादा उम्मीद की थी, लेकिन सिर्फ एक पचासा काफी नहीं था।”

मैच में कर्नाटक की पारी में जब टीम 65/4 पर संघर्ष कर रही थी, तब नायर ने एक छोर थामे रखा और श्रे‍यस गोपाल व विजयकुमार वैशाख के साथ अहम साझेदारियां निभाकर टीम को 371 रन तक पहुंचाया। उनकी पारी में 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह उनके फर्स्ट-क्लास करियर का 25वां शतक है।